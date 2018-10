Una nueva leona (azul) para custodiar el Congreso de los Diputados

El pasado abril, Plan International puso en marcha Free to Be, una web para que, durante dos meses, niñas y jóvenes de Madrid, Kampala, Sídney, Lima y Nueva Delhi señalaran en el mapa de sus ciudades dónde se sentían más y menos seguras y, de forma anónima, incluir las experiencias que habían tenido en esos lugares. Ahora, el informe (In)seguras en las ciudades analiza todas esos testimonios de alrededor de 21.200 jóvenes de entre 16 y 30 años. Patricia Ramos (Madrid, 2000) estuvo en el desarrollo del proyecto y ahora es parte del comité que difunde esos resultados: "El acoso callejero existe, cada día nos encontramos con chicos u hombres que nos dicen cosas. Y eso es en Madrid, que es una ciudad segura, pero hay otros lugares que no lo son tanto".

En cada ciudad, más del 30% de las participantes hablaron del acoso en referencia a alguien conocido y de confianza. En Madrid, el informe reveló que el 49% de quienes participaron señalaron que el acoso "sucede con tanta frecuencia" que ya estaban acostumbradas y en Lima, 33 niñas y jóvenes dejaron de asistir a la escuela, al trabajo o a la universidad debido a su experiencia de abuso y acoso. A pesar de lo habitual de estos hechos, el índice de denuncia formal se queda en el 10% y, en la mayoría de los casos, las autoridades no tomaron ninguna medida.

Puedes descargar el informe completo haciendo click en este enlace.