El grito de auxilio que no se escuchó

La Policía Nacional valoró como bajo el riesgo que corría Itziar después de que presentara una denuncia por amenazas en febrero. La jefa de Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la subdelegación del Gobierno en Castellón, Paloma Sánchez, defiende que la recogida de la denuncia fue “correcta” en la sede policial. Pero admite que hay vacíos en el sistema que no ayudan a detectar bien a los agresores: “Nos enfrentamos a kamikazesde género. Cualquier delincuente dedica el 60% del tiempo a su propia protección y el 40% a delinquir, pero estos no. Matan porque odian mucho”, explica. Con el sistema policial VioGen, según Sánchez, “tenemos controlada a la víctima pero no al agresor. Si no sé qué pasa en la cabeza de los agresores, ¿cómo voy a poner medidas?” Reclama que las valoraciones no pueden ser buenas “sin que los ítems sobre el autor sean completados también por él. Los agentes deberían poder entrevistarse con el autor, pero con un respaldo legal. Si lo intentan ahora pueden acabar denunciados por acoso”.

“Estamos ante un fenómeno muy complicado. A pesar de los avances aún es muy difícil la detección de riesgo”, añade la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop. “Si una mujer minimiza por un lado y al mismo tiempo manifiesta que tiene miedo estamos ante un indicador de riesgo. La conjunción de ambos elementos es una alarma”. Tanto Llop como Inmaculada Montalbán, expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, subrayan que ese riesgo “sube” en una pareja en proceso de separación o divorcio, como era el caso de Itziar, aunque aclaran que no hablan específicamente de este caso. “La mala gestión de tales procesos y el empobrecimiento que a veces producen es caldo de cultivo para la violencia”, añade Montalbán. La separación de Ricardo e Itziar era “ejemplar”, según el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco. Sin embargo, contó que el marido dejó de pagar 1.200 euros de varias cuotas en agosto y se le embargaron las cuentas. La noticia no llegó a la jueza de Violencia. Para entonces ya no había caso. Itziar desistió en mayo, tras cinco meses con la causa abierta y sin que la protegieran.