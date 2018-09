Los alumnos de la Rey Juan Carlos, convocados a una huelga para “echar a la mafia”

En vídeo, una encuesta de VERNE sobre lo que opinan los alumnos de la URJC de los memes que circulan de su universidad. Andrea Comas

Siete asociaciones estudiantiles de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) han convocado este jueves a sus 40.000 alumnos a una huelga general con la que pretenden paralizar la vida de sus cinco campus repartidos por municipios del sur de Madrid. Su lema es Fuera la mafia de la URJC y su consigna Por el prestigio de nuestros títulos.

En un comunicado, hecho publico la semana pasada, los organizadores de la protesta explicaban los motivos de su convocatoria: "En los últimos años, son muchos los escándalos que atañen a la URJC: los plagios del antiguo rector Fernando Suárez, las contrataciones irregulares del profesorado, el falso máster de Cristina Cifuentes, el máster cursado con privilegios por Pablo Casado y, ahora, el máster cursado con privilegios y plagiando el TFM de Carmen Montón". Los estudiantes consideran que en este clima de descrédito público sus títulos se han desprestigiado, y que el problema del campus es estructural y no de "cuatro manzanas podridas"

Los convocantes han organizado piquetes informativos en todas facultades desde el principio de la mañana. Tradicionalmente se movilizan más los matriculados en Ciencias Jurídicas (Vicálvaro) y Comunicación (Fuenlabrada) pero, el descontento ante los escándalos que salpican a la universidad desde el 21 de marzo es tal, que los organizadores esperan que también se sumen los alumnos que estudian ingenierías y ciencias. Sus exigencias se resumen en cuatro: que dimita el rector Javier Ramos, que se abra una investigación externa de la URJC, que se limpie y se regeneren los órganos de gobierno de la universidad.

Desde que estalló la noticia del máster de Cifuentes, el rector periódicamente envía un correo electrónico a toda la comunidad universitaria en la que expone su visión del último sofoco o le da cuenta de lo ocurrido en los consejos de gobierno. Ayer miércoles, Ramos, en vísperas de la huelga, también escribió. Llamó a respetar el derecho de huelga. Se espera que por la tarde reciba a una delegación de las siete asociaciónes.



El pasado mayo hubo elecciones al claustro y en el sector C, el de los alumnos, hubo un vuelco ideológico muy llamativo. Los aspirantes de asociaciones de izquierdas desplazaron a los más próximos tradicionalmente al rector y no tardaron en anunciar que impulsarían una moción de censura a Ramos si no se va. Este jueves es su prueba de fuego.