“No hace gracia que tu universidad se tome a broma”

Desde que hace seis meses estallara el escándalo de los másteres en la Universidad Rey Juan Carlos, una alargada sombra planea sobre los miles de alumnos que estudian en el centro. Los nuevos casos destapados han reavivado el fuego entre unos estudiantes que temen que sus títulos pierdan valor. Ignacio Ruiz Ardisoni es uno de ellos. En último curso de Ingeniería del Software, es uno de los representantes de alumnos en el Consejo de Gobierno de la universidad y miembro de URJCrítica.

¿Por qué la huelga ahora?

Huelga estudiantil en la Rey Juan Carlos Siete asociaciones de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, unidas bajo el nombre de URJCrítica, han convocado hoy una huelga para reclamar la dimisión del rector, Javier Ramos, tras los escándalos de títulos fraudulentos. También piden mejoras en limpieza y un compromiso de regeneración.

En mayo se dio un periodo de cortesía para ver si cambiaba algo. Con los casos de estos últimos días, esto de Montón [la ministra de Sanidad que dimitió por otro polémico máster] y los abogados italianos [otro presunto fraude de títulos], creíamos que teníamos que actuar e informar a los alumnos, que saben muy poco de lo que pasa en su universidad.

¿Será la primera de varias huelgas?

No va a ser la última huelga de estudiantes que se va a hacer, eso seguro. Cuando haya un nuevo escándalo, habrá que hacer una nueva huelga, recordarles que no vamos a parar hasta que esté más limpio que la patena.

¿Se atreve a aventurar si la huelga será un éxito?

No lo sé, aquí cuesta mucho movilizar a los estudiantes. La gente no tiene mucho arraigo por la universidad. En otras universidades no es así: fomentan actividades para que sus alumnos se relacionen. Desde URJCrítica tratamos de cambiar eso.

Puede que exista cierta resignación ante lo ocurrido…

Puede, pero no creo que sea eso ni que se haya normalizado.

La URJC es ahora un generador de memes. ¿Os hace gracia la broma?

Realmente no nos hace ninguna gracia toda la coña que hay alrededor, aunque tratas de llevarlo de la mejor manera.

¿Cuál es la mejor manera?

Mientras se sigan destapando cosas y se mantenga en el punto de mira al equipo rectoral, la universidad seguirá obligada a trabajar para mejorar su funcionamiento. Si los que trabajan tienen miedo a que salgan historias es mucho menos probable que se hagan cosas.

Y la familia, ¿qué le dice?

Las personas más mayores se resignan. Pero también me animan muchísimo. Se sienten traicionados por haberle dado una educación a su hijo que en determinado momento pueda no valer. Pero ya estoy yo para demostrar que eso no va a pasar.

¿Se planteó acabar los estudios en otra universidad?

Me parece más adecuado luchar porque tu título valga que cambiarte.

¿Cree que los títulos de la URJC se van a denostar?

Cualquier empleador que gestione un currículo con lógica sabe que a un fulanito de tal que no es nadie no le van a regalar nada. Ahora tenemos menos miedo que al principio.

¿Conoce algún caso de graduados afectados?

He escuchado casos de gente que en sus prácticas de empresa les han dicho: “Mira, prefiero esperar hasta que se aclare todo”.

¿Ha cambiado algo en el día a día de la universidad?

Ahora existe mucho más rigor a la hora de entregar trabajos. Antes, los profesores te podían decir que se lo enviaras por correo si se te acababa el plazo en el campus virtual. Ya no.

¿En clase se habla de esto?

Al principio, con el tema de Cifuentes, mucho más. Básicamente el mensaje es tranquilizador. Los profesores nos dicen que van a trabajar porque nuestros estudios sean los mejores. Al final, muchos de ellos también están muy preocupados.

¿Qué debería cambiar la universidad para ganarse la la confianza de los alumnos?

Pedimos que se reúnan con los alumnos, que nos informen para hacernos estar tranquilos y que nos sintamos parte del proceso de regeneración. Deberíamos ser su prioridad absoluta, porque nosotros somos la razón de ser de la universidad.