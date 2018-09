La batalla del patinete eléctrico se recrudece en Valencia

Una batalla en torno a los patinetes eléctricos se libra estos días en Valencia. Lime, la empresa estadounidense, con sede en San Francisco, que opera el servicio, desembarcó en la capital valenciana en agosto y distribuyó por la ciudad cerca de 200 patinetes, que se contratan por una aplicación móvil y los usuarios aparcan en cualquier punto de la capital, incluidas las aceras. Este proceder no sentó bien al Consistorio, dado que la firma no solicitó licencia y, aprovechando la ordenanza de ocupación de la vía pública, conminó a la empresa a que retirase los vehículos. Lime no lo hizo y la Policía Local se llevó 52 unidades y levantó 22 actas de denuncia. Los patinetes de alquiler se llevaron al depósito municipal, de donde se pueden retirar tras el pago de la sanción.

La compañía pidió diálogo al Ayuntamiento y anunció que presentaría su proyecto en la capital en unos días. Pero ayer, sábado, cuando la batalla parecía suavizarse, volvieron a aparecer en diferentes puntos de la capital más patinetes, y los policías volvieron a retirarlos. Al final del día, según datos municipales, el parte de guerra eran 15 actas de denuncia y 25 vehículos incautados, a los que se añaden otros cuatro retirados por la noche y otras dos denuncias. El Consistorio valenciano, que gobiernan Compromís, socialistas y València en Comú, no piensa cruzarse de brazos.

El alcalde de València, Joan Ribó, insistió el pasado viernes en que "no hay ninguna comunicación oficial" de la empresa de alquiler de patinetes eléctricos Lime al Ayuntamiento, y "si no se pide permiso no se puede actuar". "Nos parecen perfectos los nuevos tipos de movilidad, pero se deben respetar unas normas, no se puede entrar aquí como si fuera el rey del mambo", ha subrayado.

La ordenanza municipal de Movilidad de Valencia, que está redactándose, prevé que empresas como Lime puedan solicitar una licencia, pagar una tasa y demostrar que los patinetes cuentan con un seguro de responsabilidad civil en caso de accidente. Pero todavía no está aprobada y la normativa de circulación estatal no los reconoce como vehículos. De ahí, que la pelota esté en el tejado de los Ayuntamientos.

No hay unidad de criterio dentro del Gobierno local acerca de la fórmula de funcionamiento de los patinetes; la socialista Sandra Gómez, primera teniente de alcalde, ha pedido un concurso público pero el alcalde, Joan Ribó, de Compromís, entiende que esta propuesta retrasaría la puesta en marcha del servicio en muchos meses y no secunda a sus socios.

Lime desembarcó en Valencia de la noche a la mañana, igual que hizo en marzo en San Francisco, donde tiene su sede, y en Madrid en agosto. Sus patinetes eléctricos quedan aparcados en las aceras cuando acaban de usarlos y, al igual que tuvieron una gran aceptación, también provocaron quejas de los vecinos.

Diferentes ciudades han aprobado recientemente o están elaborando ordenanzas municipales para regular de forma específica el uso en calzadas y aceras de los patinetes eléctricos, vehículos que se han popularizado en los últimos años y cuya proliferación ha obligado a intervenir a los municipios.