10 llibres recomanats pels crítics de Quadern el febrer de 2026
De novel·les de Julià de Jòdar, Claire Lynch o Antoni Pladevall a la poesia de Joan Alcover i Maria Antònia Salvà
Acaba febrer i recuperem els llibres que els crítics habituals de Quadern han llegit i recomanat aquest mes. Julià de Jòdar se centra en la feminitat en la nova aventura de Gabriel Caballero; els primers contes d’Antoni Pladevall; l’edició crítica de Joan Alcover pel seu centenari; el debut de Claire Lynch; les cròniques barcelonines de Prudenci Bertrana, i més.
Les nits en blanc
Comanegra
369 pàgines. 23,90 euros
El lector coneixedor de Gabriel Caballero identificarà a ‘Les nits en blanc’ el segell d’un escriptor que no explica una història sinó un fet des de molts punts de vista. Per Ponç Puigdevall
Tots els homes per naturalesa volen saber
Traducció d’Anna Casassas
Les Hores
200 pàgines. 19,90 euros
Inspirada en la seva vida, a ‘Tots els homes per naturalesa volen saber’ l’autora evoca la sensació d’estranyesa del país on va créixer i la lluita contra la pròpia homofòbia. Per Júlia Bacardit
Barcelona, trilogia policíaca
Clandestina
482 pàgines. 22 euros
Per celebrar el seu títol número 100, Crims.cat recupera la rilogia policíaca, edició en un sol volum de les tres novel·les que Rafael Tasis, escriptor, periodista, llibreter i activista polític, va publicar entre 1955 i 1960, conreant un gènere del qual pràcticament no hi havia constància en català. Per Antonio Lozano
Poesies. Edició completa
Edició crítica d’Ignasi Moreta
Edicions 62. 442 pàgines. 20,90 euros
La commemoració pel centenari de la mort del poeta coincideix amb aquesta exhaustiva edició crítica a càrrec d’Ignasi Moreta. Per Miquel Àngel Llauger
Amada
Traducció d’Esther Tallada
La Segona Perifèria. 448 p. 23,50 euros
Toni Morrison, premi Nobel, va entendre a ‘Amada’ que la dificultat no comença després, sinó en tot allò que una vida prova de construir enmig de la violència. Per Oriol Regué Sendrós
Barcelona
Edició a cura de Judit Pujol Prat
Cap de Brot. 400 pàgines. 21,90 euros
El novel·lista i dramaturg es va veure obligat a treure’s un sobresou tot exercint de periodista i va escriure columnes d’una vivor intel·ligent. Per Adrià Pujol
Espigues en flor. El retorn
Barcino
408 pàgines. 24,95 euros
Maria Antònia Salvà no era una pagesa que improvisava versets, sinó una intel·lectual que vivia a pagès. Per Enric Casasses
Aquesta nit passarà la guilla
Proa
214 pàgines. 20,90 euros
‘Aquesta nit passarà la guilla’, sobre un món rural en transformació, inclou, com a mínim, quatre peces dignes d’una antologia. Per Ponç Puigdevall
Àssua. El món en una vall
Il·lustracions de Toni Ribas Vall
Fonoll, 144 pàgines. 18 euros
Amb una mirada periodística i de gènere, Marta Lluvich Segarra ha convertit el seu poble natal en un fenomen editorial i social. Per Jaume Claret
Un assumpte familiar
Traducció de Núria Saurina
Periscopi
246 pàgines. 20,50 euros
A la primera novel·la de Claire Lynch, una dona s’enamora d’una altra dona i se separa del marit; la filla desentortolliga les mentides de la família quaranta anys després. Per Carlota Rubio
