10 llibres recomanats pels crítics de Quadern el gener de 2026
Novel·les de Ferran Sáez, Pep Prieto o Flavia Company, assaigs de Joan Fontcuberta o Nora Ephron i noves traduccions de clàssics de Rousseau o Zola
L’any ha arribat carregat de llibres. Els crítics de Quadern recomanen novel·la i assaig, des d’una novel·la futurista de Ferran Sáez fins a l’heroïna moderna de Carme Montoriol, els articles de Nora Ephron o Pep Prieto, que revitalitza el premi Prudenci Bertrana.
L’altra hipòtesi
Eclecta
200 pàgines. 19,90 euros
L’argument narra els últims anys d’un ancià del 2194, i igual com passa amb els diàlegs de Plató, fa aquelles pessigolles dels textos en què la veu implícita de l’autor i les declaracions explícites dels protagonistes mantenen una tensió infinitament productiva. Per Joan Burdeus
Rosita
Columna
272 pàgines. 20,90 euros
El narrador d’aquesta novel·la amb molt sentit del detall és un nen que desconfia de tot, però l’autèntica protagonista és l’àvia. Per Ponç Puigdevall
Nusos entre els dits
Raig Verd
190 pàgines. 20 euros
A cavall entre el conte oriental i l’ennui occidental, una migrant iraniana busca una justificació legal per romandre a Europa. Irònicament, la solució arriba en forma de matrimoni de conveniència. Escrit en català per una iraniana establerta a Barcelona. Per Paul Sánchez Keighley
Lliçons de coses
Arcàdia
171 pàgines. 24 euros
Una porta d’entrada a l’univers del fotògraf i una invitació a entendre la tensió entre la imatge com a testimoni i la imatge com a gest crític. Entrevista de Wayra Ficapal
Els nous llibres
Editorial Navona
595 pàgines. 27,90 euros
Un dels èxits del llibre és que el to i l’argumentació formen un tot orgànic i la tendència moral no es percep com un emplastre extern. Per Ponç Puigdevall
Teresa o la vida amorosa d’una dona
Introducció de Neus Real. Adesiara
333 pàgines. 20 euros
L’escriptora recupera els tràngols de la mal casada i els relaciona amb els debats sobre el que ara anomenaríem les relacions sexoafectives. Per Maria Dasca
Germinal
Traducció d'Anna Casassas, pròleg de Maria Sevilla
Casa dels Clàssics
576 pàgines. 29,95 euros
La història d’un home, l’Étienne, d’una família, els Maheu, i de tota una colònia minera que es desvetlla de l’opressió i la misèria. Per Júlia Bacardit
Amanida barrejada
Traducció d’Ariadna Pous. L’Altra
248 pàgines. 18,90 euros
Aquests divertits articles permeten descobrir el perfil periodístic i la lleugeresa d’aquesta novaiorquesa polifacètica, que analitza els estralls del masclisme en la societat. Per Mar Padilla
Jamila
Traducció de Marta Nin
Editorial Karwán
108 pàgines. 17 euros
L’assassinat del seu pare i la tensió entre la identitat del Kirguizstan i els principis de la URSS va tenir un efecte profund en la vida i la carrera literària de l’autor. Per Oriol Regué Sendrós
Els somiejos del passejant solitari
Traducció de Glòria Farrés Famadas
Adesiara. 184 pàgines. 18 euros
Més que no pas una autobiografia clàssica, els textos, d’estructura fragmentària i prosa meditativa i lírica, es presenten com una oportunitat per a la introspecció enmig de la solitud. Per Cesca Castellví
