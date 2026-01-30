Ir al contenido
10 llibres recomanats pels crítics de Quadern el gener de 2026

Novel·les de Ferran Sáez, Pep Prieto o Flavia Company, assaigs de Joan Fontcuberta o Nora Ephron i noves traduccions de clàssics de Rousseau o Zola

L’any ha arribat carregat de llibres. Els crítics de Quadern recomanen novel·la i assaig, des d’una novel·la futurista de Ferran Sáez fins a l’heroïna moderna de Carme Montoriol, els articles de Nora Ephron o Pep Prieto, que revitalitza el premi Prudenci Bertrana.

L’altra hipòtesi

Ferran Sáez Mateu
Eclecta
200 pàgines. 19,90 euros

L’argument narra els últims anys d’un ancià del 2194, i igual com passa amb els diàlegs de Plató, fa aquelles pessigolles dels textos en què la veu implícita de l’autor i les declaracions explícites dels protagonistes mantenen una tensió infinitament productiva. Per Joan Burdeus

Rosita

Pep Prieto
Columna
272 pàgines. 20,90 euros

El narrador d’aquesta novel·la amb molt sentit del detall és un nen que desconfia de tot, però l’autèntica protagonista és l’àvia. Per Ponç Puigdevall

Nusos entre els dits

Leila Kasra
Raig Verd
190 pàgines. 20 euros

A cavall entre el conte oriental i l’ennui occidental, una migrant iraniana busca una justificació legal per romandre a Europa. Irònicament, la solució arriba en forma de matrimoni de conveniència. Escrit en català per una iraniana establerta a Barcelona. Per Paul Sánchez Keighley

Lliçons de coses

Joan Fontcuberta
Arcàdia
171 pàgines. 24 euros

Una porta d’entrada a l’univers del fotògraf i una invitació a entendre la tensió entre la imatge com a testimoni i la imatge com a gest crític. Entrevista de Wayra Ficapal

Els nous llibres

Haru
Editorial Navona
595 pàgines. 27,90 euros

Un dels èxits del llibre és que el to i l’argumentació formen un tot orgànic i la tendència moral no es percep com un emplastre extern. Per Ponç Puigdevall

Teresa o la vida amorosa d’una dona

Carme Montoriol
Introducció de Neus Real. Adesiara
333 pàgines. 20 euros

L’escriptora recupera els tràngols de la mal casada i els relaciona amb els debats sobre el que ara anomenaríem les relacions sexoafectives. Per Maria Dasca

Germinal

Émile Zola
Traducció d'Anna Casassas, pròleg de Maria Sevilla
Casa dels Clàssics
576 pàgines. 29,95 euros

La història d’un home, l’Étienne, d’una família, els Maheu, i de tota una colònia minera que es desvetlla de l’opressió i la misèria. Per Júlia Bacardit

Amanida barrejada

Nora Ephron
Traducció d’Ariadna Pous. L’Altra
248 pàgines. 18,90 euros

Aquests divertits articles permeten descobrir el perfil periodístic i la lleugeresa d’aquesta novaiorquesa polifacètica, que analitza els estralls del masclisme en la societat. Per Mar Padilla

Jamila

Txinguiz Aitmàtov
Traducció de Marta Nin
Editorial Karwán
108 pàgines. 17 euros

L’assassinat del seu pare i la tensió entre la identitat del Kirguizstan i els principis de la URSS va tenir un efecte profund en la vida i la carrera literària de l’autor. Per Oriol Regué Sendrós

Els somiejos del passejant solitari

Jean-Jacques Rousseau
Traducció de Glòria Farrés Famadas
Adesiara. 184 pàgines. 18 euros

Més que no pas una autobiografia clàssica, els textos, d’estructura fragmentària i prosa meditativa i lírica, es presenten com una oportunitat per a la introspecció enmig de la solitud. Per Cesca Castellví

