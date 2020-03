¿‘Ribeira’ o ‘Riveira’? El pueblo gallego que dudaba cómo escribir su nombre termina decantándose

El término medio entre una be y una uve luce en unas grandes letras multicolores ubicadas en un paseo de Ribeira (en castellano, Riveira), una localidad costera de unos 27.000 habitantes en la comarca coruñesa de El Barbanza. Las letras reproducen el disputado nombre de la villa, que ha bailado entre la grafía “Ribeira” y “Riveira” a lo largo de su larga historia. La tercera letra del nombre es una uve cerrada por arriba con las dos curvas de una be.

Por fin, tras casi cuatro décadas de titubeos y resistencias a adoptar la be, el ayuntamiento de la localidad ha aprobado adoptar oficialmente el nuevo topónimo, que es el correcto en gallego según dictaminó hace 36 años la Comisión de Toponimia de la Xunta de Galicia, publica el diario La Voz de Galicia. Sin embargo, en este tiempo el muncipio seguía llamándose "Riveira", con uve.

La oficialidad de la be se consumó el pasado martes en un pleno del Concello. “Me siento como quien despide a un amigo de toda la vida”, comenzó diciendo el alcalde, el popular Manuel Ruiz. A finales del año pasado, el regidor se dirigió a Antón Santamarina, director de la Comisión de Onomástica y Toponimia de la Real Academia Galega (RAG), para buscar “una salida sustentada en el conocimiento toponímico para un viejo debate”, señaló el alcade.

Antón Santamarina presentó en el mismo acto el informe de la RAG en el que explicaba que en la Edad Media el gallego aún distinguía los fonemas be y uve. En aquel entonces, la localidad —Santa Uxía de Ribeira— se escribía con la primera: “Las razones filológicas están a favor de la be, no hay duda alguna”, apuntó. El topónimo cambió a la uve a partir del siglo XVII, por influencia del castellano, explica el informe lingüístico.

El alcalde ha sido un defensor de la uve. "Muchos de nosotros estamos dejando atrás parte de nuestra historia, de nuestra vivencia. Y en realidad en lo que siempre creemos", apuntó Ruiz. "Seré el último que ponga 'aquí murió un riveirense', con uve. Pero incluso por encima de los sentimientos está el Concello y sus intereses", afirmó.

El topónimo nuevo ya aparece con be en la página oficial del ayuntamiento, pero en el dominio sigue figurando la uve: www.riveira.es y así ocurre también con la página "Turismo de Riveira". El cambio de grafía no supondrá un coste elevado, porque según el alcalde, la mayoría de las señales de la localidad son de la Xunta que "ya recoge la forma con be".