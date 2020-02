Un médico intenta llevarse 300 mascarillas de un hospital de Málaga

No se llevaba ni una ni dos. Un médico del Hospital Clínico Universitario de Málaga ha intentado salir esta mañana del centro sanitario con hasta 300 mascarillas de alta filtración, las más caras y recomendadas para evitar posibles contagios de enfermedades como el coronavirus. El profesional, al ser descubierto, ha argumentado que se llevaba el material para su pueblo, pero ha tenido que dejarlas donde estaban.

El facultativo, que trabaja en el área de traumatología del hospital, ha sido sorprendido en el almacén mientras acumulaba 14 cajas con unas 300 mascarillas en total. Fuentes oficiales del recinto hospitalario han explicado que se ha abierto una investigación interna tras descubrirse un “supuesto uso indebido del material especializado” por parte del profesional. Los responsables del hospital han puesto el caso en manos de los servicios jurídicos del centro.

Mientras, la dirección ya ha abierto un expediente informativo al médico, que puede convertirse en sancionador en cuanto se aclaren las circunstancias de los hechos. La decisión final la tendrá que tomar el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Mientras tanto la gerencia del hospital ha distribuido un comunicado interno a la plantilla en el que recuerda que el “uso de material sanitario es exclusivo y se limita a las dependencias” del complejo sanitario, según ha adelantado la cadena SER.

Fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga han explicado que la inmensa mayoría de farmacias de la provincia se ha quedado sin existencias de mascarillas y gel desinfectante de manos, como ocurre en buena parte de España debido al enorme crecimiento de la demanda de este material. Ello a pesar de que los modelos más vendidos no sirven para proteger a las personas sanas de las que no lo están. En tierras malagueñas aún no se ha dado ningún caso positivo por coronavirus y los análisis realizados a los tres pacientes aislados por sufrir síntomas compatibles con la enfermedad descartaron la posibilidad de que padecieran el virus.