El PSOE acusa al PP de “no defender la unidad de España” con su política fiscal “desleal” en Madrid

La condición de Madrid como el gran laboratorio de ideas y campo de pruebas de las políticas del PP empieza a generar controversia. La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha arremetido este lunes contra la política fiscal de la principal institución desde la que Pablo Casado, a través de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, confronta con el Gobierno. "No se defiende la unidad de España atacando fiscalmente a tus vecinos, eliminando o recortando impuestos a los grandes patrimonios para intentar atraer capitales de otras comunidades", ha declarado la número dos de los socialistas, partidaria de una "armonización fiscal de ciertos impuestos" para evitar lo que el partido de Pedro Sánchez considera una "competencia fiscal desleal". O dicho de otra forma, también en palabras de Lastra, "un dumping fiscal". Con esta rotundidad el PSOE coloca el foco una vez más sobre Madrid, la única autonomía que bonifica al 100% patrimonio, el impuesto que grava la riqueza. El de sucesiones y donaciones está bonificado al 99%: está prácticamente eliminado en la práctica. El PSOE ya defendió un tipo mínimo común para el impuesto de patrimonio en la conferencia de presidentes de 2017, la última que se ha celebrado.

Lastra ha acusado a la Comunidad de "convertir la política fiscal española en una especie de subasta donde siempre acaban perdiendo los ciudadanos". El PP se presentó a las elecciones del 10-N con la promesa de bajar todos los impuestos, a pesar de que la presión fiscal española está muy por debajo de la media europea. A nivel autonómico, Madrid funciona como ariete de esa misma filosofía de marcado corte neoliberal: Díaz Ayuso, que no ha conseguido aprobar los presupuestos de 2019, defendió en verano una nueva bajada de impuestos valorada en 300 millones de euros.

"Madrid es el ejemplo de una política neoliberal del PP que se envuelve en la bandera de todos mientras divide y confronta territorios. Y eso sí que rompe y divide España", ha apostillado Lastra en un ataque frontal. El Gobierno se ha volcado en el acto que la política asturiana ha protagonizado en el Casino de Madrid con la asistencia de la vicepresidenta primera Carmen Calvo; Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública; y José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte. Tampoco han faltado tres presidentes autonómicos: Adrián Barbón (Asturias), Guillermo Fernández Vara (Extremadura) y Concha Andreu (La Rioja).

Como ya sucedió con Esperanza Aguirre durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (autor de aquel "bajar impuestos es de izquierdas"), Madrid vuelve a ser la principal baza desde la que Génova confronta con La Moncloa. “Madrid se aprovecha del efecto capitalidad, si no fuera capital de España y lo fueran Valladolid o Vigo también tendría un efecto arrastre. Mientras Madrid quita impuestos a los grandes patrimonios nos encontramos que es de las regiones de Europa donde mayor es la desigualdad… Madrid tiene a una presidenta ejemplo de la política neoliberal del PP, a la que no le importan nada los servicios públicos”, ha aseverado Lastra. Varias comunidades autónomas han hecho críticas en la misma línea en los últimos tiempos. Dentro de la batalla ideológica, Lastra ha recordado también una de las promesas electorales de las últimas generales: la reforma del Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sea un delito.

La dirigente socialista ha instado al PP a que se aleje de los postulados de Vox, que el 10-N se convirtió en la tercera fuerza del Congreso. "La oposición tiene su responsabilidad: respetar y velar por el buen funcionamiento de las instituciones de la democracia. No cumple con ella cuando se suma a la extrema derecha para convertir el Congreso en un campo de batalla, como vimos en el debate de investidura". Lastra también ha reprobado que el PP bloquee la renovación "de órganos constitucionales centrales de nuestra democracia" como el Consejo General del Poder Judicial. "Que el principal partido de la oposición limite toda su actividad a intentar boicotear la acción del Gobierno legítimo de España, no es una demostración de fortaleza sino lo contrario: la confesión de que no tienen proyecto ni programa para España", ha sentenciado Lastra con la connivencia de la plana mayor de La Moncloa y Ferraz.