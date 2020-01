Cada semana, Kiko Llaneras escribe sobre política con datos. Apúntese aquí para recibir la newsletter en su correo. Aquí tienes la de este miércoles.

¡Buenos días! Hoy volvemos a las encuestas, aprovechando el estudio de 40dB. que publicamos el domingo. Vamos a fijarnos en la valoración que hacen los ciudadanos de cuatro medidas que ha propuesto el Gobierno.

1. Qué propuestas apoyan los votantes

Lo básico. La mayoría de los españoles están a favor de subir los impuestos a las rentas más altas, implantar una renta mínimo y regular la eutanasia. En cambio, la creación de una mesa bilateral en Cataluña divide al electorado y tiene tanta gente en contra como a favor.

La mayoría de españoles valora "bien" la subida de impuestos a las rentas de más de 130.000 euros. Como muestra el gráfico anterior, el apoyo a la medida es casi total entre los votantes del PSOE y Unidas Podemos, pero también hay más gente a favor entre los de Ciudadanos, PP y Vox. Las subidas de impuestos suelen ser impopulares, pero el umbral de 130.000 euros parece suficiente como para que casi todos los electores estén bastante seguros de que no les afectará.

Aún así, el impuesto tiene más éxito de clases medias-bajas. Hay más gente reticente en los dos grupos de rentas altas (A1 y A2) y también, sorprendentemente, entre las rentas más bajas de todas. Pero la muestra del sondeo no suficiente para estar seguros de que el efecto sea real.

También está bien valorado el Ingreso mínimo vital. Están a favor casi todos los votantes de Podemos y PSOE, pero también la mitad de los votantes de PP, Vox y Ciudadanos. Además en este caso la medida es menos concreta y surgirán divisiones cuando se discutan detalles como la cuantía o el carácter universal del ingreso. Una encuesta de Cotec dice que el 61% de los españoles estarían a favor de un renta básica universal, aunque solo el 46% pagaría más impuestos para hacerla factible.

La mayoría está a favor de regular la eutanasia, o muerte digna. La medida tiene amplios apoyos entre los votantes de PSOE, Podemos e incluso Ciudadanos. Entre los votantes del PP hay un 39% a favor y un 28% en contra. Esta es la medida con más indecisos, seguramente porque les faltan detalles (habrá gente a favor de la eutanasia para enfermos terminales, pero que la cuestiona en el caso de personas deprimidas o sanas).

Estos datos no son una sorpresa. Ya en 2009, el CIS mostraba que los españoles tienen una visión muy liberal de la muerte: el 80% de la gente entre 18 y 65 años pensaba que las personas son “dueñas de elegir cuándo y cómo quieren morir”. Según Metroscopia, el 84% de los españoles cree que un enfermo incurable tiene derecho a poner fin a su vida sin dolor y asistido por un médico. Así lo creen el 97% de los ateos y el 56% de los católicos practicantes.

La mesa en Cataluña es mucho más divisiva. Los votantes de Podemos están claramente a favor de una mesa bilateral que trate de solucionar el conflicto, pero las dudas empiezan incluso entre votantes del PSOE: un 18% valora la medida como “regular” y otro 10% la ve “mal” o “muy mal”. En los tres partidos a la derecha hay una mayoría en contra de la mesa, aunque la opinión no es universal tampoco entre ese electorado: un 39% de los votantes de Ciudadanos ven bien o al menos regular que se forme esa mesa, igual que un 38% de los votantes del PP.

2. Un Gobierno en marcha, pero débil

El Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos arranca con una oposición considerable. Según la encuesta, hay más gente a favor del nuevo Gobierno (46%) que en contra (42%), pero solo el 14% lo valora “muy positivamente” y un 27% lo hace “muy negativamente”. Son cifras malas, pero por desgracia habituales: los Gobiernos en España son muy impopulares desde hace una década.

Por eso es interesante fijarse en cada partido:

Los votantes de Unidas Podemos 🟣 son los más satisfechos: el 97% valora “positivamente” al Gobierno y casi la mitad lo hace “muy positivamente”.

🟣 son los más satisfechos: el 97% valora “positivamente” al Gobierno y casi la mitad lo hace “muy positivamente”. En el PSOE 🔴 son algo menos entusiastas. El 51% lo valora positivamente y un 28% lo hace muy positivamente. Pero uno de cada siete socialistas (14%) valora negativamente su Gobierno.

🔴 son algo menos entusiastas. El 51% lo valora positivamente y un 28% lo hace muy positivamente. Pero uno de cada siete socialistas (14%) valora negativamente su Gobierno. En la derecha ocurre lo contrario. Aunque la mayoría es crítica con la coalición, hay un 15% de los votantes del PP 🔵, un 11% de Ciudadanos 🟠 y un 6% de Vox 🟢 que la valora positivamente.

¿Qué dicen los sondeos mientras tanto? Este fin de semana se han publicado tres encuestas de voto (de GAD3, Invymark y Celeste-tel) y dos muestran un retroceso del PSOE. Es razonable pensar que la investidura les ha costado algunos apoyos, pero también es probable que PSOE y Podemos se beneficien de un efecto luna de miel en las próximas semanas, cuando eche a andar el nuevo Ejecutivo.

3. El futuro ya está aquí

Aunque el futuro no cumple todas nuestras expectativas, esta sección intenta demostrar que vivimos en un mundo de ciencia ficción.

📟 En 2020, los videojuegos contratan psicólogos para diseñar los controles y las mecánicas de algunos juegos. Por un lado, hacen cambios en la interfaz para que sean más usables y menos frustrantes. Pero también trabajan para hacer mejor la experiencia, calibrando la dificultad o la proporción perfecta entre rutinas y sorpresas. Los psicólogos hacen juegos más divertidos y absorbentes… pero eso esconde un dilema ético: ¿es peligroso que un juego sea demasiado adictivo? En Yorokobu le preguntan por todo esto a Celia Hodent, la psicóloga de Fortnite. | Yorokobu

📟 La empresa de análisis genéticos 23AndMe ha licenciado su primer tratamiento a la farmacéutica española Almirall. 23andMe ha vendido millones de kits a personas que quieren analizar su genoma y conocer información de sus ancestros. Además, usa los datos del 80% de sus clientes —los que han dado el consentimiento— para investigar posibles tratamientos. En este caso han diseñado unos anticuerpos que bloquea unas proteínas que parecen asociadas a enfermedades inflamatorias. 23AndMe y Almirall quieren usarlos contra la psoriasis, aunque el tratamiento aún tiene que ensayarse en humanos. | Vía mixx.io/Cinco Días

📟 Hay modelos que no son reales. Las modelos siempre han sido gente improbable, carambolas de la genética, pero ahora son directamente imposibles. Varias modelos hechas por ordenador están teniendo un éxito creciente gracias a Instagram. Lo cuenta Delia Rodríguez en este texto sobre el fenómeno y sus consecuencias: “Hace 20 años nadie publicaba su foto en Internet ni daba su nombre real. Hoy estamos muy cerca de tener dobles virtuales.” | EL PAÍS

4. Un universo random

Ayer es posible que dividiese el universo en dos. No es seguro. Los hice con una aplicación del móvil que sirve para resolver un dilema que tengas. Para hacer la aprueba yo le di a elegir entre acostarme antes o después de medianoche. Y es posible que consiguiese hacer las dos cosas: en un universo me acosté pronto y en otro me acosté tarde. Te estarás preguntando si esto puede ser cierto. Y bueno, quizás sí.

Ilustración de dos agujeros negros. Victor Schwanberg Science Photo Lib.

Seguro que habéis escuchado hablar del gato Schrödinger. El físico austriaco fue el primero en sugerir una interpretación de la mecánica cuántica que se conoce como Interpretación de los muchos mundos. Algunos científicos creen que cada posible evento cuántico ocurre simultáneamente en un universo diferente. Hay un mundo donde el gato de Schrödinger está vivo y otra donde está muerto, ambos reales. Es una teoría bastante popular. Y si es cierta, como os contaba, anoche dividí el universo.

¿Pero qué hace la aplicación exactamente? Te muestra dos formularios para que escribas lo qué harás en cada caso. En uno puse que nos acostaríamos pronto y en otro que después de las doce. Luego tienes que pulsar un botón y esperar unos segundos. La aplicación está conectándose a un equipo en la Universidad de Ginebra que envía una partícula de luz, un fotón, contra una especie de espejo, para atravesarlo o rebotar…o las dos cosas. Si la Interpretación de los muchos mundos es real, el fotón hará las dos cosas, una en cada universo. El aparato existe realmente. La aplicación lo que hace es observar y decirte qué pasa en Ginebra con tu fotón. El nuestro dijo que había que acostarse pronto… pero si la teoría es cierta, al mismo tiempo se creo otro universo, uno donde una persona idéntica a mí hizo el mismo experimento, solo que su fotón rebotó, tuvo que acostarse tarde y ahora está escribiendo un párrafo ligeramente diferente a este.

La teoría quizás sea errónea. Y no vas a notar nada en cualquier caso. Pero es divertido sentir que podría ser real e inquietarte antes de darle al botón. La aplicación cuesta dos euros y en lugar de probarla podéis escuchar el podcast de This American Life donde la encontré.

¿Te gusta la newsletter? Reenvíasela a contactos y amigos, o diles que pueden apuntarse aquí y recibirla en su correo. Y si tienes ideas o comentarios, escríbeme al correo: kllaneras@elpais.es.