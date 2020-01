El Gobierno de coalición se estrena en una sociedad muy polarizada

Una España muy polarizada en el eje de izquierda (PSOE y UP) y derecha (PP y Vox, junto a Cs) recibe al primer Gobierno de coalición desde 1939. Un 46,4% de los españoles saludan al Ejecutivo, frente al 42,4% que da una opinión negativa, según una encuesta de 40dB. para EL PAÍS hecha tras la investidura de Pedro Sánchez. Los ciudadanos se muestran profundamente divididos en función de su afinidad partidista, con respaldos (a la izquierda) y condenas (a la derecha) superiores al 77% en todos los casos. Una clara mayoría cree que será un Gobierno breve y dividido, aunque algunas de las principales medidas incluidas en los acuerdos que ha cerrado Sánchez para ser investido cuentan con un amplio respaldo, según el sondeo.

Valoración del gobierno ¿Cómo valoras el nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos? Muy positivamente 13,5% Muy negativamente 27,1% NS/NC 11,2% Positivamente 32,9% Negativamente 15,3% Entre los votantes de... PSOE PP Vox UP Cs Muy positivamente Positivamente Negativamente Muy negativamente 28,3 51,3 5,6 8,4 4,4 10,5 15,7 64,3 1,4 4,9 22,6 70,3 44,8 52,6 1,7 - 0,7 10,8 34,4 43,4 La diferencia hasta 100 es el dato de NS/NC Fuente: 40dB. EL PAÍS

Pedro Sánchez comunica este domingo formalmente a Felipe VI la composición de un Ejecutivo de marcado carácter económico y cuyos 23 nombres se han ido conociendo por goteo durante los últimos días. El Gobierno, que el martes celebrará su primer Consejo de Ministros, tendrá que gestionar los grandes retos que tiene por delante el país. Y lo hará con una fórmula inédita en la actual España democrática —un Gabinete de coalición— y con una mayoría exigua —los socios suman 155 de los 350 diputados— en un Congreso muy fragmentado.

Tras un largo bloqueo político y ocho meses de Gobierno en funciones, los españoles valoran la formación del Ejecutivo, pero solo cuatro puntos por encima de quienes lo rechazan (46,4% frente a 42%). Al segregar esa misma pregunta por electorados se aprecia la muy amplia división entre izquierda y derecha. La práctica totalidad (el 97,4%) de los votantes de Unidas Podemos elogia la coalición, porcentaje que llega al 79,6% entre el electorado socialista. Enfrente, la aversión al Gabinete progresista resulta casi unánime (92,9%) entre quienes votan a Vox, secundados por más de tres de cada cuatro votantes del PP (80%) y de Ciudadanos (77,8%).

El sondeo, elaborado sobre una base de mil entrevistas, se realizó el miércoles y el jueves, justo después de la investidura de Sánchez por la mínima en el Congreso —167 síes frente a 165 noes y 18 abstenciones— en un bronco pleno. En esos días se produjo su toma de posesión y la confirmación de los primeros nombres del Ejecutivo, con una cuarta vicepresidencia que diluye el peso de Pablo Iglesias.

Funcionamiento. El Gobierno aprueba, pero su gestación y condiciones futuras de trabajo no han eliminado las inquietudes de los ciudadanos sobre su funcionamiento. La mayoría absoluta de los encuestados por 40dB. creen que será un Gabinete dividido (opinión que suscribe un 57%) y de vida breve (56,4%). Igualmente, son más quienes señalan que no tendrá capacidad para aprobar medidas (48,3%) que los que defienden lo contrario (39,1%). Los votantes progresistas y conservadores mantienen opiniones contrapuestas sobre la marcha del Ejecutivo: resulta abrumador el pesimismo entre los de la ultraderecha, el PP y Cs, mientras que los electores del PSOE y los de UP se muestran optimistas. Con todo, no son pocos los votantes socialistas que creen que el Gobierno de Sánchez será breve (37,7%), estará dividido (38,2%) y tendrá escasa capacidad gestora (29,3%), porcentajes todos ellos que duplican con gran claridad las respuestas que sobre esas tres afirmaciones ofrecen quienes se declaran votantes de UP.

Funcionamiento del Gobierno En relación al funcionamiento del Ejecutivo de coalición, ¿con cuál de estas afirmaciones se identifica más? Estará dividido o cohesionado Dividido 57,0 NS/NC 13,3 Cohesionado 29,7 Opinión por electorados PSOE Unidas Podemos PP Vox Ciudadanos 0 25 50 75 100 Tendrá o no capacidad de aprobar medidas Sin capacidad 48,3 NS/NC 12,6 Con capacidad 39,1 Opinión por electorados PSOE Unidas Podemos PP Vox Ciudadanos 0 25 50 75 100 Será breve o duradero Breve 56,4 NS/NC 16,5% Duradero 27,1% Opinión por electorados PSOE Unidas Podemos PP Vox Ciudadanos 0 25 50 75 100 Fuente: 40dB. EL PAÍS

Cataluña y otras medidas. Para conseguir los votos necesarios en la investidura, los socialistas debieron llegar a una serie de acuerdos de los que los dos más relevantes son el propio pacto de coalición firmado por Sánchez e Iglesias el 30 de diciembre y los apenas dos folios poco concretos, hechos públicos el 3 de enero, en los que PSOE y ERC sustanciaron el compromiso que permitió la imprescindible abstención de los republicanos. El sondeo pregunta por media docena de medidas de calado incluidas en esos acuerdos y todas reciben un respaldo mayoritario. Las opiniones más contrapuestas se registran en torno a la decisión más polémica y que probablemente marcará el devenir político del Gobierno: la creación de una mesa bilateral para la resolución del conflicto de Cataluña. Mientras que un 44,6% de la población ve bien o muy bien esa iniciativa, un 31,7% la estima mal o muy mal, y un 15,8% la califica de regular.

Valoración de medidas Los pactos de investidura alcanzados por el PSOE con otros partidos políticos incluyen diversas medidas. ¿Cómo valoras cada una de ellas? Muy bien / bien Regular Muy mal /mal La regulación del derecho a la muerte digna 63 16,1 La subida de impuestos a las rentas más altas 62,9 19,1 Limitar la subida de los precios de los alquileres 62,9 15,2 Blindar por ley el consentimiento explícito en las relaciones sexuales 62,7 16,3 La implantación de un ingreso mínimo vital 59,8 16,5 La creación de una mesa bilateral para Cataluña 44,6 31,7 0 25 50 75 100 Fuente: 40dB. EL PAÍS

Entre el conjunto de los ciudadanos, "la regulación del derecho a la muerte digna/eutanasia" es el proyecto de los explicitados en el sondeo con más aceptación: un 63% la considera buena o muy buena. Limitar la subida de los alquileres (62,9% de apoyo), elevar los impuestos a las rentas más altas (otro 62,9%) y blindar por ley el consentimiento explícito en las relaciones sexuales (62,7%) cuentan igualmente con un destacado sostén. Y un 59,8% ve bien o muy bien implantar un ingreso mínimo vital.

Los votantes de los dos socios de la coalición son quienes en mayor medida respaldan las propuestas enumeradas, con apoyos más acentuados entre el electorado de UP. Pese a que los votantes del PSOE avalan con gran claridad todas las iniciativas, destaca que un 19% de ellos juzgan regular y otro 14,2% mal o muy mal la mesa bilateral sobre Cataluña, mostrando un electorado menos cohesionado sobre esta cuestión (64,6% de aceptación de la mesa de diálogo frente a apoyos superiores al 80% en los otros cinco casos).

Los votantes del Partido Popular y de Vox son quienes en mayor proporción responden que todas estas iniciativas son negativas y se muestran especialmente contrarios a la mesa catalana (62,1% de rechazo en el caso popular, 68,3% en el de la formación ultra). Con todo, a algunas políticas específicas no ofrecen una aversión tan patente: el 50,1% de los votantes del PP valoran blindar el consentimiento explícito en las relaciones sexuales y el 47% de los de Vox aceptan bien o muy bien limitar la subida de los alquileres. Salvo las propuestas sobre Cataluña y los arrendamientos, el electorado de Cs evalúa de forma positiva con porcentajes por encima del 53% las políticas por las que se pregunta.

Los desafíos. En conjunto, los españoles no se muestran optimistas sobre la capacidad del Gabinete de hacer frente a algunos de los principales desafíos políticos, económicos y sociales que tiene por delante. De los nueve retos que plantea el sondeo, el saldo solo resulta favorable (+4,8) para la coalición (más opiniones positivas que negativas sobre su competencia, en concreto 49,9% frente a 45,1%) en el caso de su actuación futura ante la desigualdad de sexos. La opción de que el Ejecutivo pueda afrontar el conflicto catalán, el mayor desafío político de España y una de las claves de la investidura, es desdeñada por el 61,4% frente al 32,5% de estimaciones positivas (un saldo de -28,9). Balances negativos claros ofrecen también las visiones de la ciudadanía sobre el saber hacer del Gabinete respecto al futuro de las pensiones (-30,1) o la llegada de otra recesión (-31,5). No sorprende que en la casi decena de cuestiones propuestas entre los electorados del PSOE y de UP (aquí de una manera más evidente) sumen mayoría absoluta quienes piensan que el Ejecutivo se mostrará muy o bastante capaz. Por el contrario, los votantes del PP, Vox y Ciudadanos creen de forma mayoritaria que la coalición de izquierdas no podrá afrontar tales retos.

Los desafíos del nuevo gobierno ¿En qué medida crees que el próximo gobierno será capaz de afrontar estos desafíos? Mucho / Bastante NS/NC Poco / Nada La desigualdades entre hombres y mujeres 49,9 45,1 Las desigualdaddes sociales y la pobreza 42 54 El cambio climático 38 57,8 La mejora de la calidad de la educación 35,3 59,4 El paro y la precariedad laboral 33,8 61,4 El conflicto catalán 32,5 61,4 El futuro de las pensiones 31,7 61,8 La llegada de una nueva recesión 29,7 61,2 La dificultad de los jóvenes para emanciparse 27,4 67 0 25 50 75 100 Fuente: 40dB. EL PAÍS

La crispación. El bloqueo político e institucional en que se ha visto sumida España en los últimos tiempos, traducido en la sucesión de cuatro elecciones generales celebradas en otros tantos años, ha dejado un poso de crispación que más de la mitad de los encuestados (un 57%) opinan que aumentará durante esta XIV Legislatura. Menos de uno de cada diez (un 9,7%) son optimistas como para defender que disminuirá. ¿Quién contribuye en mayor medida a esa España crispada? Para el conjunto de los ciudadanos, el responsable más evidente es Vox. La formación que preside Santiago Abascal es citada en ese sentido por un 39,9% de la población, más de 16 puntos por encima del PP, en segundo lugar. Los dos partidos de derecha ejemplificaron en el debate de investidura que conciben su labor de oposición como un ataque frontal y sin cuartel al Gabinete.

Una legislatura de crispación ¿Crees que la crispación política aumentará o disminuirá en esta nueva legislatura? Aumentará 57,0% Se mantendrá 26,7% Disminuirá 9,7% Opinión por electorados Aumentará Se mantendrá Disminuirá PSOE Unidas Podemos PP Vox Ciudadanos 0 25 50 75 100 Por partidos ¿Qué formación considera que contribuye más a la crispación? 40 Vox 39,9% 30 PP 23,8% ERC 21,1% 20 Todos por igual 14% EH Bildu 13% U. Podemos 12,7% JxCat 11,3% 10 Cs 10% PSOE 9,1% PNV 2,1% 0 Fuente: 40dB. EL PAÍS

La división en el eje izquierda-derecha vuelve a reproducirse aquí con claridad. Para la derecha, quien crispa de verdad es ERC (cerca del 47% de los votantes populares, el 45% de los de Vox y el 40% de Cs la citan en primer lugar, frente al 21% de la población general). Para la izquierda, la responsabilidad es de la formación ultra (mencionada por el 75% del electorado de UP y el 60% del socialista) y del PP (el 44% y el 41%, en el mismo sentido). Quienes respaldan a Unidas Podemos son los menos pesimistas (un 38% piensa que aumentará, claramente por debajo de los demás grupos, y un 15% cree que disminuirá), mientras quienes lo hacen a Vox presentan la visión más negativa: el 81% responde que aumentará la crispación.

La autocrítica resulta escasa: solo los votantes de Ciudadanos y del PSOE llegan a los dos dígitos al citar a sus propias siglas entre los responsables de este enfrentamiento (10,9% en el primer caso, seis décimas menos en el de los socialistas).