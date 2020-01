La indisciplina de Oramas acelera la ruptura dentro de Coalición Canaria

Cuando Ana Oramas se subió este martes a la tribuna del Congreso y reiteró su voto negativo a Pedro Sánchez, sabía que no estaba sola. No tenía detrás al Consejo Político Nacional, máximo órgano de Coalición Canria entre congresos, que había decidido por unanimidad la abstención a Pedro Sánchez, pero sí a buena parte de la militancia de Tenerife, auténtico feudo de CC, que podría revolverse si la parlamentaria finalmente es expulsada.

La diputada de Coalición Canaria reiteró su voto en contra a la investidura de Pedro Sánchez. “Voy a votar no porque por encima de mis intereses personales y los de mi partido, están los de Canarias y los de este país”, dijo. Oramas pidió disculpas a su partido y denunció las presiones recibidas por los diputados que iban a votar a favor. “Los que hoy me dicen que soy una valiente, una Juana de Arco... son los mismos que hace una semana me llamaban vendida. Ni soy una facha ni esta gente del PSOE ni de Podemos están con los terroristas”, señaló durante su intervención.

Por primera vez en su historia fuera del poder, CC, que se fundó en 1993 fruto de la convergencia entre insularistas que venían de UCD, como la propia Oramas, exmilitantes del CDS, poscomunistas y la izquierda nacionalista, se encuentra sumida en una complejísima crisis interna que el pegamento del poder evitó durante años y que debería resolverse en el congreso nacional de mayo.

Por un lado, los sectores de las islas orientales, más vinculados a la izquierda nacionalista y partidarios de un acercamiento a Nueva Canarias, una escisión de CC que actualmente gobierna las islas con el PSOE, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera. Algunos, como el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, plantean abiertamente que el líder de NC, Román Rodríguez, actual vicepresidente canario, sea el candidato de una futura reunificación nacionalista. Por otro lado, el sector de Oramas, vinculado también al expresidente, Fernando Clavijo, un regionalismo conservador y ruralista muy arraigado en Tenerife, donde causa urticaria cualquier veleidad independentista y Unidas Podemos es considerado como el diablo. Sobre todo, entre la numerosa comunidad canario-venezolana que se ha instalado en las islas en los últimos años.

“Ese sector no tiene nada de nacionalismo”, explica Domingo Garí, profesor de Historia en la Universidad de La Laguna. “Está conectado con la vieja derecha franquista que acabó en UCD”. Garí explica que nunca pelearon por la autonomía. “Fue una lucha de parte de la izquierda nacionalista, de los comunistas y de los socialistas. A la derecha solo le interesaban las singularidades fiscales de Canarias y potenciar los Cabildos desde una visión insularista, no nacionalista”.

“Si el planteamiento de los líderes de las islas Orientales viniese acompañado de apoyo electoral, yo no lo cuestionaría”, afirma una persona cercana a Oramas, que recuerda que el Consejo Insular de CC en Tenerife apoyó votar en contra de Sánchez. “Tenerife es la isla que más votos aporta. En los últimos años hemos recuperado apoyo, no nos vamos a arriesgar ese trabajo”. Y lo cierto es que CC, después de años a la baja, ha sacado mejores resultados en 2019 que en anteriores convocatorias electorales. Aunque por detrás del PSOE, primer partido de las islas, que ha conseguido fraguar alianzas de gobierno estables y desalojar a CC las instituciones.

“No creo que la expulsen”, afirma esta misma fuente. “En las bases también hay gente de las islas orientales que se han posicionado junto a Oramas y en contra de sus dirigentes”.

Oramas pidió perdón a su partido por rebelarse. El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, que estaba en el hemiciclo cuando Oramas anunció su voto el domingo, consideró después inevitable que se le abra un expediente que podría conllevar la expulsión. El secretario insular de Fuerteventura, Mario Cabrera, que suena como candidato del sector progresista, pidió “tomar medidas contundentes”.

“Oramas ha puesto al partido en una situación muy complicada, encantada de sí misma y de su popularidad en las redes y en Madrid”, afirma una persona relevante de CC que se ubica en el centro ideológico. Aunque reconoce que, en los últimos días, militantes de Tenerife llamaban para avisar de que se darían de baja si CC se abstenía. 2Pero no se puede desautorizar así a los dirigentes del partido”. Si Oramas acaba fuera, queda por saber cuántos se irán con ella.