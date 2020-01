Emergencia climática, becas y reforma laboral: el pacto con Podemos centra las propuestas de Sánchez

Más de 40 minutos ha tardado el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en adentrarse en las propuestas concretas de su plan de Gobierno. Una batería de medidas que "no es solo el sumatorio del programa de PSOE y Unidos Podemos, sino que va mucho más allá", ha asegurado el líder de los socialistas, que ha repetido este sábado muchas de las iniciativas avanzadas ya en el documento firmado con Pablo Iglesias el pasado lunes. Aunque no ha planteado importantes novedades, el jefe del Ejecutivo sí ha evidenciado un gran cambio respecto a julio —cuando fracasó en su intento de investidura—: ha sacado de su discurso la reforma del artículo 99 de la Constitución para garantizar que el Congreso no pueda bloquear la elección de un presidente.

Autonomías. Durante su intervención, Pedro Sánchez ha entrado sin remilgos en el desafío independentista y ha expuesto, en línea con el acuerdo con ERC, que su Gobierno "impulsará mesas de diálogo en el ámbito de Cataluña y, también, entre el Gobierno de España y la Generalitat". "Insisto, siempre dentro del marco constitucional", ha matizado el presidente del Ejecutivo, haciendo referencia explícita a la Ley Fundamental, un precepto que no recogía la literalidad del pacto con los republicanos.

El socialista también ha insistido en que se "colaborará" con el Gobierno vasco para "cumplir con las transferencias pendientes" previstas en el Estatuto, cuya renovación ha comenzado a abordar la Cámara autonómica. En definitiva, ha subrayado Sánchez, "vamos a promover la participación de las comunidades en las decisiones del Estado y del Estado en las actuaciones autonómicas cuando esté afectado el interés general". "Esta legislatura debe ser la del diálogo territorial", ha apostillado.

Economía y Trabajo. El candidato a la Presidencia se ha comprometido a que las reformas del mercado laboral pasen antes por la mesa de negociación abiertas con sindicatos y empresarios: "Este Gobierno cree en el diálogo social", ha dicho, antes de prometer que el salario mínimo acabará esta legislatura en el 60% del salario medio, la derogación de la reforma laboral de 2012 o la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. "Evitaremos cualquier aumento de la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras", ha repetido también al hablar de las reformas tributarias que prevé y se detallan en su programa electoral.

Sánchez ha anunciado una normativa para luchar contra el fraude fiscal que, además, prohibirá por "ley" las amnistías fiscales. También ha recordado que subirá el IRPF para quienes tienen una renta superior a los 130.000 euros y se pondrá en marcha "una tasa Tobin —impuesto sobre transacciones financieras—, como la que tienen en otros países". "Habrá cuotas más justas para los trabajadores autónomos", ha añadido, al abordar un área donde pretende adecuar las cotizaciones sociales de los empleados por cuenta propia con sus ingresos reales y ampliar la protección social de este colectivo, para que se iguale con la que tienen los asalariados.

"Emergencia climática". El socialista se ha reafirmado en el compromiso que ya se anunciaba en el programa pactado entre el PSOE y Unidas Podemos: aprobar una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética donde se recoja el objetivo de alcanzar "el reto de generación de electricidad con origen 100% renovable en 2050". También ha afirmado que reformará el mercado eléctrico para reducir la factura; que transformará el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón en el Instituto de Transición Justa. Y ha anunciado diferentes planes: entre ellos, el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del Agua.

Feminismo e igualdad. En esta área, Sánchez se ha ceñido casi en su totalidad al acuerdo de Gobierno que presentó hace una semana con Unidas Podemos, en el que se recogen viejos anuncios y propuestas de ambos partidos. Aunque, eso sí, ha introducido algunos matices nuevos. El presidente ha citado expresamente que trabajará "para erradicar la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual" mediante una nueva ley de trata. Esta referencia a la prostitución es una novedad respecto al pacto de coalición, que refuerza la postura abolicionista del PSOE.

Además, el candidato ha citado la aprobación de una ley para blindar el consentimiento ("solo sí es sí") en las relaciones sexuales. Se adelanta así a la RAE al hablar de familias "monomarentales", subrayando que la mayoría de las que tienen un único progenitor y un hijo están encabezadas por mujeres (en más del 80% de los casos). También se prevén nuevas medidas contra la violencia de género. Y ha insistido en que lucharán contra las agencias que facilitan en España los vientres de alquiler: "La explotación reproductora está prohibida en nuestro ordenamiento". "El feminismo no va a dar marcha atrás", ha advertido.

España vacía. El discurso del candidato ha reiterado el compromiso para abordar lo que ha definido como un problema territorial, "acaso menos agudo [que el de Cataluña], pero más extenso". "El de la España que se ha despoblado por la falta de atención". Así que se ha comprometido a desarrollar la estrategia frente al reto demográfico, cuyas bases se aprobaron el pasado marzo en Consejo de Ministros. También ha enumerado otras medidas recogidas en el pacto con Unidas Podemos, como la extensión de la cobertura de más de 30 megas y tres gigas para el 100% de la ciudadanía a precio asequible, la mejora de las infraestructuras y que todas las poblaciones contarán con transporte hasta la cabecera de comarca. Además de asistencia sanitaria a domicilio en las localidades que no dispongan de centro de salud.

Educación. Sánchez ha enumerado medidas recogidas en el pacto con Podemos. Entre ellas, que a final de la legislatura se llegue al 5% del PIB en inversión anual en educación; la universalización de la educación de cero a tres años; y la aprobación de una ley básica que derogue la conocida como ley Wert, que implicará que la asignatura de religión tenga carácter voluntario y sin alternativa. Se ha comprometido también a que "ningún centro sostenido con fondos públicos pueda amparar ninguna forma de segregación" de sus alumnos.

Infancia y muerte digna. Aprobar la ley de protección de la infancia frente a la violencia "cuanto antes". Esta es la promesa que ha realizado Sánchez. La medida supone que el tiempo de prescripción de los delitos sexuales contra menores no empiece a correr hasta que la víctima cumpla 30 años. También ha reiterado el compromiso de combatir la pobreza infantil con becas de comedor y para el material escolar para las familias desfavorecidas, así como aumentar la prestación por hijo a cargo que reciben los hogares vulnerables. El presidente se ha comprometido también con la aprobación de una ley de eutanasia. Y ha reafirmado su intención de que la inversión en sanidad alcance el 7% al final de la legislatura.

Otras medidas. Sánchez ha considerado "prioritario" desarrollar la ley de Ciencia —"España debe y puede ser un país para la Ciencia"—; impulsar una ley de bienestar animal; ejecutar el plan de equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos de seguridad; y derogar el artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal, que limita los plazos para instruir las causas judiciales de corrupción.

Con información de Pilar Álvarez, María Sosa y Manuel V. Gómez.