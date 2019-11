Covite y el PP rechazan los cambios en la asignatura sobre ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, y el PP, siguen sin aceptar la unidad didáctica sobre ETA "Herenegun" (Anteayer), que servirá para explicar la historia reciente de ETA en los colegios vascos. Para Covite el material "falsea el relato" pese a los cambios introducidos tras las críticas que recibió el contenido inicial por parte de diversas asociaciones y partidos. Este colectivo entiende que "haber añadido unos testimonios y acortado otros no soluciona nada" ya que, en su opinión, toda la unidad didáctica sigue estando construida sobre "la teoría del conflicto". El PP lo advirtió ayer y pidió al lehendakari que se retire porque "no combate el proyecto político totalitario" de la banda terrorista.

El Gobierno vasco remitió la versión actualizada y ampliada de los materiales dirigidos al alumnado de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato del País Vasco a los colectivos que presentaron enmiendas. De momento, el PP y Covite han mostrado su desaprobación a la nueva versión, pese a que incluye nuevos testimonios de víctimas, de exmiembros de ETA y de representantes políticos e institucionales y refuerza el mensaje de que "nada justifica la violación de los derechos humanos. Nada legitima el recurso al asesinato" precisa cada vídeo.

Cuando fue presentado en el Parlamento vasco, en noviembre de 2018, todos los grupos parlamentarios vascos excepto el PNV pidieron su retirada. EH Bildu consideró que no recogía la visión de la izquierda abertzale, Elkarrekin Podemos que no dejaba claro que no ha habido un conflicto entre dos bandos, y el PSE y PP que no contribuía a deslegitimar a ETA.

El material corregido introduce nueve nuevos testimonios de víctimas de ETA, uno de una víctima del GAL y otro de una víctima de "violencia policial ilícita", con lo que el conjunto de los cinco documentales recoge, en total, 25 voces de víctimas, 16 de ellas de ETA, una de la "violencia de persecución", dos del GAL, dos de "violencia policial ilícita", otras tres de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria y un testimonio de denuncia de malos tratos relacionado con el caso "Egunkaria", ha informado el Gobierno Vasco en una nota.

Para el Colectivo de Víctimas "ETA mató porque quería imponer un proyecto político nacionalista vasco radical y, para conseguir sus objetos políticos, produjo víctimas" y ha exigido la "retirada inmediata" de los testimonios de Concepción Fernández y Antonio Recio, víctimas de ETA y miembros de la junta directiva de Covite, en el segundo de los documentales que conforman "Herenegun". "No queremos que sus testimonios estén presentes en este relato falso", defiende Covite.

Esta entidad argumenta que, "al entremezclar el terrorismo ejercido por ETA con la represión del franquismo y las denuncias por torturas y abusos policiales, como su existiera un nexo de unión entre todo ello, se borra el significado político de las víctimas de ETA". "Presentar en el mismo plano los testimonios de exmiembros de ETA y de dirigentes de la izquierda abertzale con los de las víctimas y de aquellos que han defendido el Estado de Derecho es una forma de sustentar la teoría del conflicto político y de que ETA" es consecuencia del mismo, ha denunciado.

Covite califica de "inadmisible" que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sea presentado como alguien que decidió "apostar por las vías democráticas", al tiempo que rechaza que la Ley de Partidos y las distintas actuaciones judiciales para luchar contra el terrorismo sean presentadas cono "medidas de carácter autoritario cuyo objetivo era perseguir a intelectuales nacionalistas". "Nos preocupa mucho ver que el Gobierno Vasco sigue en su empeño de presentar un relato que, de facto, propicia la exculpación histórica de ETA. Llevar este proyecto a las escuelas es un peligro para las nuevas generaciones", ha advertido.