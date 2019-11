La nueva asignatura sobre ETA subraya que “nada justifica el asesinato”

Herenegun, el material didáctico sobre la historia reciente de ETA que se distribuirá en los colegios tiene más testimonios de víctimas. El Gobierno vasco ha remitido a quienes denunciaron su contenido y plantearon enmiendas a los textos y vídeos, la versión actualizada y ampliada de los materiales dirigidos al alumnado de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato del País Vasco. La nueva versión incluye nuevos testimonios de víctimas, de exmiembros de ETA y de representantes políticos e institucionales. Además, refuerza con el siguiente mensaje el objetivo del material: "Nada justifica la violación de los derechos humanos. Nada legitima el recurso al asesinato".

Cuando fue presentado en el parlamento vasco, en noviembre de 2018, todos los grupos parlamentarios vascos excepto el PNV pidieron su retirada. EH Bildu consideró que no recogía la visión de la izquierda abertzale, Elkarrekin Podemos que no dejaba claro que no ha habido un conflicto entre dos bandos, y el PSE y PP que no contribuía a deslegitimar a ETA.

El material corregido introduce nueve nuevos testimonios de víctimas de ETA, uno de una víctima del GAL y otro de una víctima de "violencia policial ilícita", con lo que el conjunto de los cinco documentales recoge, en total, 25 voces de víctimas, 16 de ellas de ETA, una de la "violencia de persecución", dos del GAL, dos de "violencia policial ilícita", otras tres de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria y un testimonio de denuncia de malos tratos relacionado con el caso "Egunkaria", ha informado el Gobierno Vasco en una nota. Además, se han recortado y reducido las piezas en las que aparecen políticos entrevistados.

Pero también se ha reforzado el mensaje que aparece en la portada de cada vídeo ampliando el texto en el que se señala: "Ninguna convicción está por encima del valor de la persona y su dignidad humana. Los derechos humanos son inviolables. Después de décadas de terrorismo y violencia el final de ETA abre el tiempo de convivencia". "Este documental trata de recordar críticamente lo ocurrido y entender qué lo hizo posible. Nada justifica la violación de los derechos humanos. Nada legitima el recurso al asesinato".

Sin embargo, más críticos incluso que los partidos fueron algunas asociaciones de víctimas de ETA. Criticaron que "Herenegun" tenía una visión "sesgada" que alimentaba la teoría del conflicto para blanquear la actividad de la banda terrorista. Hubo otras asociaciones, también de víctimas de ETA y el GAL que, sin embargo, mostraron su apoyo al material original.

Tras la polémica suscitada durante la presentación del material didáctico, el propio lehendakari, Íñigo Urkullu decidió paralizar la puesta en marcha este material sobre ETA y el contexto sociopolítico vasco entre 1969 y 2018 y abrió un proceso de diálogo para recoger aportaciones que ha culminado con los 36 cambios que se han introducido.

A partir de ahora este material será difundido en un programa piloto en ocho centros educativos durante la próxima primavera.