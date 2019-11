El Parlamento vasco vuelve a celebrar el Día de la Memoria sin el PP

El PP ha vuelto a ser el gran ausente. El resto de los grupos políticos del Parlamento vasco, incluida la coalición independentista EH Bildu, han participado este jueves en la ceremonia institucional del Día de la Memoria, que la cámara celebra cada año para homenajear a las víctimas de ETA y de otras formas de violencia. Esa ampliación es la que no admite el PP, que no acude desde que el homenaje no se dedica solo a las víctimas del terrorismo.

Al igual que en años anteriores, el acto ha consistido en una ofrenda floral ante la escultura 'Gauerdiko Iparrorratza-Brújula de Medianoche', una obra que Cristina Iglesias colocó en el exterior del Parlamento, junto a la entrada, en 2008 y que está dedicada a las víctimas. Junto a la escultura se ha instalado un pebetero, donde se han colocado las flores que, uno a uno, han depositado dirigentes institucionales y parlamentarios de todos los grupos. No ha habido declaraciones durante el acto.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, la presidenta de la Cámara vasca, Bakartxo Tejeria y el delegado del Gobierno, Jesús Loza, han acompañado a los parlamentarios de todos los grupos. El Día de la Memoria, se celebra habitualmente el 10 de noviembre, pero este año se ha desarrollado este jueves para evitar la coincidencia con las elecciones.

El grupo del PNV en el Parlamento vasco ha afirmado este jueves que la construcción de un futuro "en paz y convivencia" requiere de una memoria "crítica", en la que se evite la "justificación" de la violencia y se reconozca "el daño causado". Apuesta por "mantener viva la llama de la memoria", ya que el recuerdo es "la mejor garantía para evitar los errores del pasado". "Las víctimas no pueden volver a serlo por nuestro silencio", ha advertido el PNV, para cuyos miembros la construcción de un futuro en paz pasa por tener presente "la injusticia de la violencia y el daño causado".