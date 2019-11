Otegi dice que no apoyará la coalición de izquierdas si no aborda el derecho de autodeterminación

EH Bildu no estará al lado del nuevo Gobierno salvo que incorpore el derecho de autodeterminación de vascos y catalanes, y facilite la salida de los presos independentistas, según ha afirmado este miércoles Arnaldo Otegi, coordinador de la coalición soberanista vasca. Otegi ha explicado en San Sebastián que ya no valen retoques de “chapa y pintura de la Constitución de 1978”. Y que solo estarán al lado de la coalición de izquierdas si da una respuesta positiva a la “agenda democratizadora” contenida en la declaración de la Llotja de Mar, que, con la ausencia del PNV, suscribieron en Barcelona el 25 de octubre 12 partidos soberanistas de distintas comunidades de España. “Si se abre una oportunidad en esa dirección estaremos encantados; si no, enfrente”, ha dicho.

“En Cataluña no hay un problema de convivencia, hay un problema político que se resuelve ejerciendo el derecho de autodeterminación”, ha argumentado el líder independentista. “La pregunta no es qué vamos a hacer nosotros, sino qué quieren hacer ellos”, ha respondido a los periodistas tras asegurar que el punto nueve del preacuerdo de socialistas y de Unidas Podemos es un mal diagnóstico para empezar, porque especifica que el problema en Cataluña es de convivencia. Y, según él, no es así: “Es un problema político”.

El problema, a su entender, se resuelve dando respuesta a preguntas como si PSOE y Unidas Podemos van a ser capaces de ir más allá de la Constitución, cuánto tiempo van a estar los presos en la cárcel, o si se va a poder ejercer el derecho de autodeterminación en Cataluña y Euskadi. Otegi ha invitado a leer los editoriales de EL PAÍS porque, según ha dicho, “ahí está el Estado” y ha criticado que el de este miércoles considere “un avance” que PSOE y Podemos “hayan firmado que se comprometen a buscar soluciones dentro de la Constitución”, porque, en su opinión, las soluciones están fuera. “Esa carta de presentación no nos vale” ha dicho el dirigente abertzale.

Otegi también ha tenido palabras críticas contra el PNV, y ha citado a su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban cuando unas horas después de conocerse el acuerdo, aseguró que el PNV “actuaría con responsabilidad”. “Nosotros también lo haremos”, ha explicado para decir a continuación que su sentido de la responsabilidad se basa en cumplir el “contrato” que han firmado con sus electores y que se basa en la citada declaración de Barcelona.

Un contrato que, según Otegi, no van a vulnerar con el “truco” de que lo que hay al otro lado es peor, en referencia a la opción de que no haya gobierno y pueda haber una repetición electoral. “El truco va a ser decir que hay otros que son más malos. Eso no va a funcionar. Este truco ya no vale. A la ultraderecha la han fortalecido quienes nos han llevado a estas elecciones. Por dejarlo claro, no hay más caminos que abordar esta agenda democratizadora".

La postura de Otegi es coincidente con la de ERC. De hecho, sus dirigentes mantuvieron contactos el martes para pactar su posición. Las dos formaciones priorizan la situación de Cataluña y tienen problemas con ese punto 9 del acuerdo suscrito entre Sánchez e Iglesias.

Ese apartado especifica literalmente: "El Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles”.