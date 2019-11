Pedro Sánchez: “El 10-N no se votan políticas sino el Gobierno y el desbloqueo”

El candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (Madrid, 47 años), acude a sus cuartas elecciones generales convencido de que en esta ocasión no se trata de confrontar programas sino simplemente de que los ciudadanos decidan con su voto si quieren que se desbloquee de una vez la situación política. Esa es la idea central sobre la que vuelve una y otra vez a lo largo de esta entrevista.

Pregunta. ¿Por qué no respondió al líder de Vox, Santiago Abascal, en el debate?

Respuesta. En el debate se vio a una derecha achantada ante una ultraderecha agresiva, crecida. La derecha ha engordado a la ultraderecha con los pactos que hicieron en algunas comunidades autónomas y ciudades importantes como Madrid. En Europa se aísla a la ultraderecha, aquí se engorda a la ultraderecha.

P. ¿Exime eso al líder del PSOE de la obligación de responderle?

R. Son ellos los que pactan con la ultraderecha. Vox es un invento de Aznar para desestabilizar a Rajoy que se le ha ido de las manos. El origen es el aznarismo. Al final, se ha impuesto ideológicamente a la derecha y les está comiendo electoralmente.

P. Hay un debate famoso entre Macron y Le Pen en el que Macron le rebate todo. ¿No se quedó con ganas de imitarle?

R. Nosotros hemos defendido una España distinta. Son otros los que tienen que poner un cortafuegos a la ultraderecha. No es el PSOE, es la derecha.

P. Sus palabras sobre la dependencia de la fiscalía del Gobierno en el caso Puigdemont han provocado una dura respuesta de los fiscales. ¿Respeta usted la autonomía de la Fiscalía?

R. Hay que ser humilde, no fui preciso. Mi trayectoria antes y durante esta etapa de gobierno ha sido siempre la de respetar la autonomía de la fiscalía y la independencia de los jueces. Mi compromiso reiterado es trabajar para que el sistema judicial español pueda juzgar al señor Puigdemont con imparcialidad.

Pedro Sánchez, después de la entrevista. Carlos Rosillo

P. Es evidente que no va a tener mayoría absoluta. ¿Con quién querría alcanzar la investidura?

R. Yo propongo que si el Congreso no se pone de acuerdo en la formación de un Gobierno, dejemos gobernar a la lista más votada. La única forma de garantizar que haya Gobierno es votar al PSOE. El resto seguirá garantizando el bloqueo.

P. ¿Y cómo conseguiría la gobernabilidad?

R. Estamos todos convocados a las urnas el próximo 10 de noviembre no para responder a la orientación de las políticas, que eso ya lo han hecho los españoles el pasado 28 de abril y el 26 de mayo dándole una mayoría al PSOE. Los españoles quieren una respuesta progresista a sus problemas. Lo que está en cuestión es si tenemos Gobierno o no.

P. ¿Pero con quién hará esa mayoría? ¿Con Unidas Podemos como socio preferente?

R. Según las encuestas, ¿acaso el PSOE y Podemos sumamos mayoría absoluta? No. Entonces ¿a quién incorporan ustedes en esa ecuación? Nosotros hemos gobernado con 84 diputados y hemos sacado muchas leyes adelante. No sacamos los Presupuestos porque la derecha y los independentistas unieron sus fuerzas.

P. Pero el hecho es que no podía gobernar.

R. Las leyes las aprobamos. Eso es gobernar. De hecho, ha habido cosas como la recuperación del subsidio al desempleo de los mayores de 52 años, la subida del salario mínimo interprofesional y muchas otras cosas que hicimos con distintas mayorías, incluida Unidas Podemos. Lo importante es que el próximo 10 de noviembre los españoles garanticen que haya gobierno con su voto. Votar al PSOE es garantía de que haya Gobierno.

P. ¿Cuáles son los tres grandes bloques sobre los que usted tendrá que negociar un programa?

R. La justicia, la convivencia y la regeneración democrática.

P. ¿Qué temas concretos pondrá usted sobre la mesa para conseguir ese acuerdo?

R. Nosotros somos un Gobierno progresista. Por tanto, en los ámbitos de justicia social es evidente que tenemos una respuesta progresista que proponer. En los ámbitos de regeneración democrática, igual. Y en el ámbito de la convivencia, creo que es de interés general involucrar a todas las fuerzas políticas. ¿O es que nosotros queremos excluir al PP y a Ciudadanos de esa necesaria solución de la crisis de convivencia que vive Cataluña? Porque algunas veces escuchando al señor Iglesias da la sensación de que eso es lo que está proponiendo. Por tanto, en función de cuáles sean las políticas, las mayorías serán distintas.

P. Si Unidas Podemos insiste con la coalición, ¿la alternativa para la investidura es la abstención del PP?

R. ¿Alguien sabe si el independentismo va a votar la abstención a una investidura del Gobierno de España? ¿Tiene usted la garantía de que lo va a hacer el PP? Es importante trasladar esperanza, que se puede salir de este bloqueo. Pero se puede salir solo si concentramos el voto en la única opción posible para tener gobierno, que es el PSOE.

P. Pongamos ejemplos. ¿La reforma fiscal la podría sacar adelante con el PP?

R. Es que la reforma fiscal que propone el PP no solamente es injusta, porque beneficia a un 3% de los contribuyentes más ricos, sino que es irresponsable porque implica una merma de recaudación de 18.000 millones de euros cuando tenemos un déficit público de un 2% y uno de los principales desafíos que tenemos es reducir la deuda pública. No son mis palabras, sino las del señor Montoro, ex ministro de Hacienda, que dijo que cualquier partido político que ahora esté proponiendo la bajada de impuestos sabe que no es posible.

P. ¿El plan sería la investidura con la abstención del PP y gobernar con el bloque de la izquierda con apoyo independentista?

R. Vamos a ver primero qué dicen los españoles con su voto el domingo. El señor Iglesias lo que está diciendo indirectamente es que amenaza de nuevo con hacer lo que ha hecho cuatro veces, y es bloquear la formación de un Gobierno progresista liderado por el PSOE. Lo que no se puede es tratar de conseguir en los despachos lo que te niegan las urnas. Nosotros desde luego que vamos a gobernar con valores progresistas. Tenemos que abrir una nueva etapa. En Cataluña tenemos ya que dejar atrás la vía judicial y centrarnos en la vía política. Y tenemos que forjar grandes acuerdos sobre cuestiones que tienen que ver con el futuro de este país. En ámbitos como el de la educación, la transición ecológica, las pensiones.

P. ¿Hay alguna posibilidad de que el PSC proponga una reforma del Estatuto?

R. Ojalá podamos encontrar una vía efectivamente de diálogo y de salida a esa crisis de convivencia, en eso está el PSOE. Desgraciadamente hay otras formaciones políticas que no lo están. Tenemos que dejar atrás la confrontación y la crispación en la política catalana.

P. En julio, cuando se empezó a hablar de la posible repetición de elecciones, ¿pensaron que llegarían a esta semana electoral con la situación de Cataluña tan complicada?

R. Le puedo garantizar que todo lo que se está viviendo estaba previsto. Nosotros éramos muy conscientes de que la sentencia iba a tener una respuesta política en la calle. Y por eso yo decía en muchas ocasiones que era importante que la estabilidad del país no descansara sobre fuerzas políticas independentistas. Y por eso pedía la abstención del PP y de Ciudadanos, para evitar la repetición de las elecciones.

P. Dijo que la ministra de Economía, Nadia Calviño, será vicepresidenta. ¿Habrá más vicepresidencias?

R. La estructura del Gobierno sería más o menos la misma, con dos novedades, la vicepresidencia económica y también un ministerio específico para la lucha contra la despoblación.

P. Si en el resultado electoral deja a su partido con menos escaños de los que tenía antes, ¿asumiría su responsabilidad?

R. Yo siempre he asumido mi responsabilidad. Pero es bastante curioso que se le diga a la primera fuerza política que tiene que asumir su responsabilidad. ¿El señor Casado tendría que dimitir 71 veces por los 71 escaños que perdió?