El reparto de funciones del “señuelo”

Los exconsejeros de la Generalitat Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación) y Santi Vila (Empresa), acusados por malversación y desobediencia, esquivan el primero de los delitos y son condenados a penas de 60.000 euros de multa por el segundo. Según la sentencia, está acreditada “la contumaz desatención por todos ellos a los mandatos del Tribunal Constitucional” como miembros del Govern de Puigdemont, pero no que dispusieran ilegalmente de fondos públicos de sus departamentos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

“La señora Borràs reconoció haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum y ello pese a haber sido advertida de su deber en contrario”, afirma el tribunal.

“El acusado señor Mundó, que no cuestionó la recepción de los requerimientos, precisó que la firma del decreto de convocatoria del referéndum era ‘un hecho extraordinario”. Había muchos medios de comunicación, se había despertado una gran expectación. Por eso “querían enfatizar el carácter político. Esas firmas no añadían ni quitaban valor jurídico. Estaba convencido de que no estaba cometiendo ningún delito. En cualquier caso, no se planteó que esos requerimientos implicaran el deber de paralizar y no tenían poder para condicionar a sus compañeros de Gabinete”, señala el texto. Mundó permaneció en prisión provisional entre el 2 de noviembre y el 4 de diciembre de 2017.

“El señor Vila reconoció también haber sido notificado personalmente del mandato del Tribunal Constitucional. En algunos casos —fueron varios los requerimientos— no se sentía aludido porque se referían a actos del Parlament y él no era diputado. En otros sí. Tiene la convicción de que no desobedeció lo ordenado pues, después de la ley de referéndum y su suspensión, no adoptó en su ámbito de competencia decisiones de gobierno”, señala el fallo.