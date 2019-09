Torra sostiene que Junts votará no a una investidura de Sánchez

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, este jueves en Madrid. BORJA B. HOJAS (GETTY IMAGES) / EP

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este jueves que el grupo parlamentario de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados votará negativamente a Pedro Sánchez si este se somete a una nueva sesión de investidura. Torra, que ha participado en los Desayunos Informativos de Europa Press, ha calificado de "decepción" las 370 medidas presentadas por Sánchez el pasado martes para lograr los acuerdos necesarios para alcanzar la presidencia del Gobierno. "La propuesta de Sánchez no es una propuesta, sino una decepción. Y por tanto, si esta es la posición definitiva, no podremos otorgarle nuestra confianza", ha explicado el president.

Torra ha recordado también la sentencia del juicio del procés, que se conocerá este otoño, y ha asegurado que en caso de no ser absolutoria, la Generalitat "tomará la iniciativa" y emprenderá "un camino" que lleve a Cataluña "a la independencia". "Con esta sentencia veremos si España respeta los derechos y libertades. No solo los catalanes estaremos pendientes, sino Europa y parte del mundo", ha asegurado. Sobre la respuesta que dará el Govern a la sentencia del Tribunal Supremo, Torra no ha querido adelantar cuál será. "Daré una respuesta de país que deberá reflejarse en las instituciones. La propuesta buscará el máximo consenso entre los demócratas", ha dicho.

Además, Torra cree que la sociedad catalana volverá a salir a la calle para protestar en caso de una sentencia contraria a los líderes del procés encarcelados preventivamente desde hace casi dos años. "Estoy completamente convencido que Cataluña no aceptará ninguna sentencia que no sea la libre absolución. La no cooperación con la injusticia es una obligación moral". El president de la Generalitat ha ido más allá, asegurando que el independentismo no se echará atrás. "Si se condena a nuestros compañeros no aceptaremos esta sentencia. Todos los derechos que nos sean negados, los volveremos a ejercer. Lo cumpliré más allá de multas, inhabilitaciones o cualquier amenaza", ha señalado.

Durante la conferencia, Torra ha recordado los ejemplos de Reino Unido y Escocia, o de Canadá y Quebec, para volver a reivindicar un referéndum pactado para Cataluña. Además, el president ha comparado la situación catalana con la de Hong Kong, que ha vivido numerosas protestas callejeras que han llevado a la jefa del Gobierno autónomo, Carrie Lam, a anunciar este miércoles que retirará formalmente el proyecto de ley de extradición que desencadenó una crisis que ya dura 13 semanas y que ha movilizado a miles de manifestantes. "El independentismo no tiene miedo a la democracia. No tenemos miedo a una urna. No hay más que ver lo que ha pasado en Hong Kong para darse cuenta de esto. ¿Cuánta democracia es capaz de asumir el Estado español?", ha preguntado Torra.

Respecto al juicio por desobediencia al que tiene que acudir el día 25 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por mantener lazos amarillos en la fachada del Palau de la Generalitat en plena campaña electoral, pese a las reiteradas advertencias de la Junta Electoral Central (JEC) de que debía retirarlos, el president ha evitado pronunciarse si acudirá o no al TSJC. Y es que el día 25 también está previsto un el Debate de Política General en el Parlament, el primer pleno tras el parón de las vacaciones y el más importante del curso. "Ahora no es momento de dar una respuesta. Pero siempre la he dado: mi obligación es la de atender y ser fiel al mandato democrático. Quien tiene un problema es el TSJC, no yo, porque han marcado un juicio el mismo día que se celebra el debate más importante del año en Cataluña", ha dicho Torra, que ha asegurado que no pedirá, "ni al TSJC ni al Parlament" que cambien la fecha. "La justicia sabrá si cree en la separación de poderes", ha desafiado.