El Govern inicia otro contencioso contra Sánchez por el informe de España Global

El gobierno de la Generalitat ha aprobado este martes iniciar un nuevo contencioso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez por el informe sobre el proceso independentista elaborado por la secretaría de Estado de España Global, órgano dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Govern considera que este informe "va más allá de lo que compete al Ministerio, afecta negativamente a la imagen de Cataluña y tiene que ser denunciado", por lo que ha iniciado los trámites con un requerimiento previo para obtener información sobre este documento antes de presentar el contencioso. El gobierno de Quim Torra continúa así en la vía judicial después de presentar formalmente ayer lunes el contencioso contra el Ministerio de Hacienda para reclamar los anticipos en el modelo de financiación.

El dosier de 70 páginas de España Global sobre el procés es una guía para los responsables del ministerio de Exteriores que tienen que explicar el conflicto catalán en su representación en el extranjero, e incluye una veintena de preguntas con sus respuestas para orientar la explicación de "la realidad del proceso independentista". En algunas de estas respuestas el organismo que dirige Irene Lozano concluye que hubo violencia en algunas manifestaciones durante el proceso independentista, o que es falso el número de heridos durante el referéndum del 1 de octubre.

La Generalitat ya había criticado el contenido de este documento, y en el consejo ejecutivo de este martes ha aprobado iniciar los trámites para denunciar a España Global mediante un contencioso administrativo. "El informe incluye opiniones subjetivas y vulnera la presunción de inocencia de las personas procesadas y pendientes de una sentencia", ha explicado la portavoz del Govern, Meritxell Budó.

El de este martes es el segundo contencioso administrativo que presenta el Govern contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en pocos días. Ayer lunes se presentó de forma oficial la denuncia contra el Ministerio de Hacienda por el impago de los adelantos por el modelo de financiación, una medida a la que la Generalitat ha recurrido en solitario, ya que las demás comunidades autónomas, pese a compartir la preocupación por la financiación autonómica, no han ido tan lejos, aunque el Partido Popular ha presentado una proposición de ley para desbloquear estos 5.000 millones que el Estado adeuda a las autonomías.

Presupuestos 2020

El Govern también ha aprobado una ampliación del techo de gasto como paso previo para poder elaborar el proyecto de los presupuestos de 2020, aunque no está claro si conseguirá los apoyos necesarios para sacarlos adelante. La Generalitat funciona con los presupuestos prorrogados de 2017. El nuevo techo de gasto, de 26.952 millones de euros, supone un incremento de 2.510 millones con respecto a las cuentas de 2017.

Con esta ampliación sobre la mesa, el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, ha empezado ya la ronda de contactos con las fuerzas políticas del Parlament para tratar de cosechar apoyos, después de haber fracasado en su intento de aprobar unas cuentas para 2019. Después de reunirse con Junts per Catalunya y ERC, este mismo martes, Aragonès se reunirá con la CUP, que le dio la espalda cuando intentó sacar adelante los presupuestos de 2019.

El Govern, y en especial el departamento de Economía que dirige ERC, han redoblado los esfuerzos para buscar apoyos para los presupuestos. De fondo está la presión para convocar elecciones si no consiguen sacar adelante las cuentas. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el presidente del Parlament, Roger Torrent, afirmó que si no se aprueban deberían convocarse elecciones, una afirmación que también ha hecho el propio Aragonès. El exdiputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, también apuesta por convocar elecciones como respuesta a la sentencia del juicio del procés.

Junts per Catalunya trata de alejar esta opción. "El Govern no contempla la no aprobación de los presupuestos. Confiamos en el vicepresidente para que encuentre la mayoría parlamentaria necesaria", ha afirmado Budó. "Otra cosa es que miembros del Govern, fuera del Govern, hagan declaraciones", ha aclarado la portavoz, que recuerda que "a quien le corresponde convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza es al president Torra, y no se ha manifestado en este sentido".