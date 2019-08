La Generalitat llevará a los tribunales al Estado por no transferir recursos del sistema de financiación

Los portavoces de la oposición han arremetido contra Aragonès a quien han acusado de no asumir su responsabilidad ante el boqueo presupuestario. La socialista Alicia Romero ha reclamado al Govern que convoque ya elecciones y ha lamentado que el vicepresidente haya culpado a la oposición de no tener presupuestos. "Si no tenemos cuentas es porque ustedes no las presentaron en el hemiciclo. Y muchas de de sus reivindicaciones estaban en los Presupuestos del estado que ustedes rechazaron", ha afirmado la socialista.

David Cid, de Catalunya en Comú, ha reprochado a Aragonès de falta de transparencia y ha recordado que ha comparecido a petoición de su grupo y del de la CUP. El diputado ha dicho que ya vaticinó que se produciría el cierre de cajas y ha sostenido que el problema de las cuentas es la falta de ingresos. "No reivindican un nuevo modelo de financiación porque hace de botifler y no aceptaron la reforma fiscal que les propusimos", ha dicho. María Sirvent, de la CUP, ha mostrado su estupor de que el Govern tenga que acometer recortes cuando gestiona 2.700 millones más de ingresos. "Denuncian al Estado pero recortan para cumplir el déficit. ¿No ven que no tiene ningún sentido? ¿Cómo pueden decir que así seremos más independientes?". José Marica Cano, de Ciudadanos, ha acusado a Aragonés de actuar con una "insolidaridad populista de libro" y le ha acusado de no controlar las cuentas, entre otras cosas, por el "despilfarro" del procés,