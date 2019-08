Podemos envía al PSOE una propuesta para un Gobierno de coalición

Tras una serie de mensajes cruzados sobre la "desconfianza recíproca", la negociación vuelve a la casilla de salida. Unidas Podemos ha anunciado esta mañana que ha enviado al PSOE una propuesta de 10 puntos para retomar el diálogo. El partido que lidera Pablo Iglesias tiene como objetivo volver a negociar "desde donde se dejó en el mes de julio, cuando la escasez de tiempo impidió un acuerdo". Entonces, Pedro Sánchez ofreció una vicepresidencia y tres ministerios, e Iglesias rechazó esa oferta en directo y echó al traste así la investidura. Podemos insiste ahora en la necesidad de conformar "un Gobierno de coalición como ya existe en muchos países y también en el nivel municipal y autonómico", a pesar de que los socialistas rechazan tajantemente esa posibilidad y pretenden lograr un Gobierno de cooperación, con apoyos externos, como el posterior a la moción de censura con la que Sánchez acabó con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El documento ya está en manos del presidente en funciones, confirman desde Unidas Podemos, aunque por el momento no han obtenido una respuesta. La propuesta incluye 10 medidas basadas en el acuerdo de Presupuestos que los dos partidos alcanzaron el pasado octubre y que no consiguió superar el trámite parlamentario y, según explica la formación en el comunicado, en la segunda versión del documento España Avanza que el PSOE hizo público en julio. "Es una propuesta integral de medidas programáticas, distribución de responsabilidades y competencias de carácter flexible", aseguran en Unidas Podemos que no aclaran si con esta decisión aceptan la última oferta de los socialistas de integrar a miembros del partido en una vicepresidencia social y tres ministerios. "Todas las propuestas se basan, con el ánimo de facilitar la negociación, en responsabilidades sobre las cuales ya se estuvo trabajando en ese momento", se limitan a explicar.

1. Garantizar empleos dignos y estables y asegurar las pensiones. Unidas Podemos propone subir el SMI a 1.200 euros al final de la legislatura, asegurar la actualización de las pensiones al IPC por ley y derogar la reforma laboral de 2012 para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y acabar con la precariedad.

2. Cuidar de los servicios públicos recuperando la inversión en sanidad, educación y servicios sociales para que nadie se quede atrás. En concreto, universalizar la red pública de escuelas de 0 a 3 años para que cualquier familia que quiera pueda acceder a ella, estabilizar las plantillas de profesorado, eliminar los copagos, cerrar la puerta a la privatización de la sanidad y garantizar el derecho a una muerte digna con una ley de Eutanasia a la altura de lo que demanda nuestro país.



3. Construir un país feminista. Las movilizaciones del 8M han colocado a nuestro país a la vanguardia mundial del feminismo, necesitamos un Gobierno que haga políticas públicas reales para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso Unidas Podemos propone igualar los permisos de paternidad y maternidad y hacerlos intrasferibles, incluir en el Código Penal que sólo sí es sí, asegurar el apoyo necesario a todas las víctimas de violencia machista o una ley LGBTI pionera.



4. Poner a la España Vaciada en el centro de las políticas del nuevo Gobierno y, para ello, garantizar los servicios públicos en los pueblos de nuestro país así como una conectividad adecuada. También proponemos establecer un precio sostén (precio mínimo) para proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios o invertir en infraestructuras que apuesten por vertebrar nuestro territorio a través del impulso al tren de cercanías y al tren convencional.



5. Luchar contra la corrupción y defender la democracia. Nuestro país ha sufrido muchísimo por culpa de la corrupción del Partido Popular, que ha sido su forma de Gobierno. Por ese motivo apostamos por el cierre de las puertas giratorias y por la creación de una unidad policial especializada en corrupción institucional que dependa de los jueces y no del Gobierno. Además, es fundamental derogar las leyes mordaza que retrotrajeron a nuestro país a tiempos pre democráticos y asegurar la participación política de todos nuestros/as conciudadanos/as derogando el voto rogado.



6. Bajar los precios del alquiler, evitar la especulación y garantizar el derecho a la vivienda. Nuestro país vive una emergencia habitacional que requiere una actuación inmediata. Por ello proponemos centrar los esfuerzos en evitar las subidas abusivas de los alquileres, ampliar el parque de vivienda público en alquiler, prohibir los desalojos sin alternativa habitacional para cumplir con la ONU e iniciar un plan de rehabilitación de viviendas potente que las haga más eficientes a nivel energético.



7. Subir los impuestos a los que más tienen para garantizar la justicia social. Tal y como ya acordamos en el acuerdo presupuestario para 2019 entre Unidas Podemos y el PSOE, establecer un tipo mínimo efectivo del 15% con un recargo de solidaridad para la banca, de forma que progresivamente vaya devolviendo el rescate bancario que nos debe.



8. Luchar de manera decidida contra la emergencia climática que vive nuestro país planteándonos objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de CO2, al mismo tiempo que convertimos esta crisis en una oportunidad para la creación de empleos estables y de calidad. Impulsar una ley de cambio climático ambiciosa debe ser una prioridad del nuevo Gobierno de coalición, así como reformar el mercado eléctrico español para avanzar en energías renovables y bajar la factura de la luz.



9.Apostar por la ciencia y el I+d+i para que nuestros investigadores/as puedan regresar a España y contribuir a generar conocimiento en su país.



10.- Impulsar una nueva Europa, más democrática y más social. Este Gobierno de coalición puede llegar a ser un referente en toda Europa que demuestre que una salida social y democrática a la crisis económica es posible. Nos proponemos trabajar duramente para construir una nueva Europa que ponga a las personas y sus derechos en el centro.