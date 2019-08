Ábalos asegura que el capitán del Open Arms “no tiene capacidad jurídica” para pedir asilo a España para los menores

Migrantes en el 'Open Arms', este martes. En vídeo, declaraciones de Ábalos, sobre el 'Open Arms', este martes. FRANCISCO GENTICO / atlas

El Ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el capitán del Open Arms no es competente para pedir asilo para los 31 menores que viajan a bordo del barco que se encuentra a 25 millas de Lampedusa a la espera de que le autoricen a desembarcar en un puerto seguro. La organización española presentó este lunes ante la embajada de España en Malta la solicitud de asilo para los menores. Ábalos ha explicado, sin embargo, que "el capitán del barco no tiene esa capacidad jurídica ni esa potestad, no le corresponde poder ejercer esa función".

"Entiendo que para mantener la cuestión viva pueda ser un elemento pero no tiene esa capacidad", ha insistido el ministro en funciones en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press en la que ha descargado la responsabilidad sobre Italia y ha criticado la "frivolidad" del Ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, tras plantear que el Gobierno español "se lleve a Formentera o Ibiza" a los migrantes del Open Arms. "España no tiene un barco privado haciendo salvamento en sus aguas porque está haciendo su función desde lo público y todos los puertos de España son seguros, pero en Italia no es así la cosa y ahora le corresponde a ellos y si nos tocase a nosotros lo haríamos", ha explicado Ábalos.

Ábalos ha recordado, asimismo, que desde Proactiva no se ha pedido hasta el momento que España les proporcione un puerto para desembarcar porque, según ha indicado, la actitud del Open Arms "ha sido poner en cuestión a Salvini para presionar al Gobierno de Italia, el problema es que tiene bandera española y quiere mirar hacia España". El titular de Fomento se ha mostrado, además, molesto porque se esté "comprometiendo la reputación de España cuando está cumpliendo su labor y comprometida con esos valores". "Nos irrita y nos desagrada esta situación tan inhumana, pero hay que dimensionar la situación porque esta actuación puntual no es el problema", ha indicado Ábalos.