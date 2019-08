Bruselas contacta a varios países en busca de soluciones para el ‘Open Arms’

La solución para el Open Arms no parece a la vuelta de la esquina, pero algo empieza a moverse en Bruselas. Once días después del rescate de 121 migrantes en el Mediterráneo, y de un segundo salvamento de otras 39 personas a la deriva, sigue sin haber un plan para reubicar a los ocupantes del barco español. El Ejecutivo comunitario insiste en que mientras no haya petición de coordinación formal por parte de un Estado, no está entre sus competencias hacerse cargo de la mediación para desembarcarlos, pero ha iniciado las conversaciones con varios países para desencallar el asunto.

Fuentes comunitarias prefieren no detallar los nombres de los Estados contactados, pero confirman los contactos. La presión sobre Bruselas para que no se ponga de perfil ha ido en aumento en los últimos días. Incluso el presidente del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli, exigió en una carta a su homólogo en la Comisión, Jean-Claude Juncker, que se implicara en hallar una salida para el Open Arms, pero la demanda ha quedado por ahora sin respuesta.