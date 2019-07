Borrell adquiere la doble nacionalidad argentina y española

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha anunciado este miércoles en la Casa de América, en Madrid, que mañana adquirirá la doble nacionalidad hispano-argentina, recuperando la que fue nacionalidad de su padre, que emigró a Argentina y vivió en Mendoza hasta antes de la Guerra Civil de España. Borrell lo ha anunciado en el transcurso del acto del 20º aniversario de la Fundación Euroamérica, donde ha pronunciando un discurso en defensa de la intensificación de las relaciones a ambas orillas del Atlántico. Según ha explicado, con este gesto quiere hacer un homenaje a su padre, que tras regresar a España y vivir la crueldad de la guerra "ya no quiso salir más de su pueblo del Pirineo", en referencia a La Pobla de Segur (Lleida).

Antes de terminar su discurso, Borrell ha instado a la audiencia a hacer algo más para que los españoles aprendan la importancia de su historia y fortalecer así la identidad española. “Las identidades no crecen de los árboles. Todas se construyen y se destruyen. Y la española no es suficientemente valorada. Hay que hacer un esfuerzo para que la identidad española no se vea pervertida. Tenemos que conseguir que el conocimiento que tenemos de nosotros no se pierda. Tenemos la suerte de pertenecer a un gran país que ha hecho una gran labor en América Latina”, ha manifestado en un parlamento con ecos de despedida del ministerio antes de ocupar el nuevo cargo de Alto Representante de la UE. Borrell también ha tenido unas palabras de reconocimiento para el Rey, encargado de cerrar el acto de la fundación, a quien ha manifestado sentirse orgulloso de haberlo podido acompañar en estos años y le ha dado las gracias “como español y catalán”: “Moltes gràcies”, le ha dirigido.

Tras el acto, el ministro ha hecho un llamamiento para evitar "distorsiones" que puedan perjudicar las negociaciones que el Gobierno y la oposición de Venezuela han protagonizado en Oslo y Barbados para alcanzar una solución a la crisis política en el país. "Creo que todos hemos de contribuir a que no se produzcan distorsiones que puedan afectar negativamente a unas negociaciones en las que tenemos puestas todas las esperanzas. Esperemos que vayan bien", ha apuntado. El jefe de la diplomacia española también ha valorado los planteamientos expuestos por la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de los que ha señalado que pueden ayudar mucho en favor del proyecto europeo. Borrell ha calificado su nombramiento como "una muy buena noticia", destacando que es la primera vez que una mujer está al frente de la Comisión Europea, algo que ha considerado "un avance extraordinario" para la igualdad de género.