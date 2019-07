Borrell niega que el PSOE “juegue” a una repetición de elecciones

Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones, ha destacado que el PSC es un partido que está consiguiendo unir a la sociedad catalana y ha sabido “romper” el bloque independentista tras los resultados de las elecciones municipales pero, sobre todo, por la capacidad negociadora que le ha valido dos triunfos importantes: gobernar la Diputación de Barcelona con Junts per Catalunya y coaligarse de tú a tú con Ada Colau en el Ayuntamiento de la capital.

Borrell ha intervenido en la clausura de la Escola de Estiu de los socialistas catalanes donde, al ser preguntado por los medios, sobre la acusación de espionaje que se ha hecho contra su departamento sobre las actividades del personal de las “embajadas” catalanas en Londres, Ginebra y Berlín ha contestado con ironía: “¿Espionaje en actos públicos? No me hagan reír”. Y ha negado, también, que exista ninguna queja del Parlamento inglés de que algunos de sus miembros hayan sido controlados por miembros de la Embajada española; “ha sido un diputado el que ha manifestado una queja, no el Parlamento británico”. Es más, en su intervención se ha quejado de la “campaña de desprestigio” contra él de los sectores independentistas a pocos días de que se decida, por parte de la Consejo Europeo, sobre su candidatura a ser el máximo responsable de la diplomacia europea.

“Desde el 26-M han pasado muchas cosas. Y una, muy importante, es que Núria Marín es presidenta de la Diputación con unos votos -los de los siete diputados de Junts per Catalunya- que nadie pensaba, algo que ha provocado un estropicio en el bloque independentista que puede ser uno de los hechos más importantes de la política catalana de los últimos tiempos”. Algo que ha sido posible, ha venido a decir, por la eficaz negociación de los socialistas catalanes que fraguó ese acuerdo -y que desencadenó un abierto enfrentamiento entre ERC y los neoconvergentes en el gobierno catalán- entre otros en ayuntamientos y consejos comarcales: “Esas hábiles negociaciones nos han puesto en una posición estratégica en muchos ayuntamientos. Igual los tenemos que fichar y que vengan a ayudar en Madrid”, ha bromeado en relación con el enroque de las posturas de socialistas y de Podemos que podría acabar en una nueva convocatoria electoral: “el país no está para repetir las elecciones y es mentira que el PSOE juegue con esa opción”.

Borrell no ha querido entrar en valoraciones sobre la consulta de Podemos a sus bases acerca de las condiciones de un acuerdo con Pedro Sánchez. Quien sin embargo sí que lo ha sacado a colación en su intervención ante la militancia socialista ha sido Miquel Iceta, primer secretario del PSC, que ha subrayado que la consulta está erróneamente planteada porque lo primero que se tiene que conseguir es un acuerdo programático y, luego, los nombres: “Incluso hay voces dentro de Podemos que dicen que es una broma y no quieren participar. La participación tiene que ser eso y no solo un mecanismo de refrendar lo que dice el líder o el partido. Que quede claro que el PSOE trabajará por un acuerdo hasta el último minuto y si nos dejan habrá alianza roja, verde y violeta”.

Ya en clave catalana Iceta ha sacado pecho de las buenas negociaciones que han colocado en buena posición a un PSC que se ha recuperado de su travesía del desierto. "Nos votan uno de cada cuatro catalanes no está mal". El líder socialista considera que la recuperación del socialismo ha tenido que ver por el esfuerzo de tender puentes entre una sociedad dividida: "Contra el bloqueo, gobiernos estables. Contra el sectarismo, respeto institucional. Son las cosas del seny, de la convivencia y de la estima real al país. Un solo pueblo como realidad cotidiana y respeto a todos, piensen como piensen. Rechazamos la exclusión y el sectarismo de los que quieren dividir el país entre buenos y malos".