Núria Marín, nueva presidenta socialista de la Diputación de Barcelona con los votos de JxCat

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha sido elegida este jueves como presidenta de la Diputación de Barcelona. Su elección ha salido adelante con los votos de los 16 diputados socialistas y los siete de Junts per Catalunya, formación con la que el PSC cerró un acuerdo de gobernabilidad para la institución la semana pasada y que desató una tormenta política en el seno del independentismo. El pleno constitución se ha celebrado mientras en la rambla de Catalunya un cententar de manifestantes convocados por la Assemblea Nacional Catalana gritaban pidiendo un acuerdo entre las formaciones independentistas y mostraban carteles alusivos a la aplicación del 155, del que consideran cómplice al PSC.

La elección de Marín (1963) necesitó de una segunda votación entre los diputados ya que cuatro de los partidos políticos – PSC, ERC, CS y PP- presentaron y votaron a sus propios candidatos y ninguno de ellos alcanzó la mayoría absoluta, de 26 diputados. Fue en la segunda votación, en la que el candidato se elige por mayoría simple, cuando Marín, con 23 votos, se convirtió en presidenta.

Pocas veces la constitución de la Diputación de Barcelona ha sido tan polémica y ha despertado tanta expectación. El pacto anunciado el pasado viernes entre socialistas y neoconvergentes desató una auténtica tormenta entre la familia independentista que no toleraba la división de los dos partidos. Después de la "oferta" de Junts de abrir la vía a replantear el pacto si ERC se avenía a revisar las alianzas en 27 municipios en los que Junts ganó pero finalmente no alcanzó la alcaldía por las alianzas de republicanos con socialistas y otras fuerzas- , ERC contraatacó con otra posibilidad: no revertir los acuerdos municipales pero entregar la presidencia de la Diputación a Junts: "Si la cosa va de sillas entregamos la más grande a Junts" , repitió en más de una ocasión Sergi Sabrià, portavoz de ERC, que de ninguna manera se avino a revisar los ayuntamientos.

La Diputación, un ente poco conocido y con un presupuesto de 955 millones La Diputación de Barcelona es la cuarta institución de Cataluña. Agrupa a un total de 311 municipios, en los que viven el 74% de la población catalana y su fin es promover la cooperación entre los diferentes gobiernos y mancomunar servicios. Tiene un presupuesto total de más de 955 millones de euros, de los cuales 48 millones se dedican a inversiones directas. También gasta, por ejemplo, otros 10 millones de euros en gestión forestal. Cuenta con una plantilla de 3.977 personas, según su última memoria disponible, entre los que se cuentan técnicos, arquitectos, empleados de servicios generales, entre otros. También cuenta, por ley, con una bolsa de 92 plazas de libre disposición, para asesores de gobierno y grupos políticos, que se reparten las formaciones con representación en la entidad y que a la larga terminan siendo una forma de financiación para los partidos, pues los trabajadores casi siempre han de donar una parte de sus ingresos. Para el mandato que termina este jueves, sólo había contratados 82 eventuales, con una masa salarial que asciende a 4,7 millones.

Posturas antagonistas y enrocadas que provocaron un debate más mediático que político, donde las condiciones de unos y otros hacían muy dificil que hubiera un acuerdo de las fuerzas independentistas. En la sesión de control al presidente Quim Torra, el pasado miércoles, la "danza" entre Junts y ERC se volvió a escenificar dentro del hemiciclo. Ambos partidos se conjuraron para mantener la unidad pero fuera los reproches y acusaciones cruzadas se volvieron a repetir. La situación recordó un poco a la del verano pasado, cuando ambas formaciones tampoco se pusieron de acuerdo en la fórmula para aplicar la suspensión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a los políticos en prisión preventiva.

Críticas al pacto en el pleno

"Nos preocupa el acuerdo con Junts per Catalunya. Usted tenía una alternativa que no pasaba por ir de la mano con una formación independentista", ha lamentado el diputado Xavier García Albiol en su intervención, recordando así la oferta de una gran pacto constitucionalista que le hizo el mismo en los últimos días. El popular ha expresado su temor de que el expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, intente poner la Diputación "al servicio de sus intereses como máximo responsable político del PDeCAT".

Desde Ciudadanos, el diputado provincial Salvador Tovar ha calificado de "poco transparente" el acuerdo sociovergente y también ha lamentado que los socialistas no optarán por un acuerdo amplio constitucionalista. "Hay detrás del pacto un acuerdo para pedir el indulto [de los políticos en prisión preventiva]?", se ha preguntado Tovar. Con todo, desde la formación naranja le han tendido de nuevo la mano al PSC por si opta por un Gobierno que no dependa del independentismo. En Comú Guanyem, que durante esta semana insistió en que no respaldaría un gobierno con formaciones de derechas como Junts ha puesto de manifiesto su disgusto por el resultado final. "Sentimos dececpión por el desenlace. Nosotros hemos trabajado por consensos más amplios de izquierdas con ERC y PSC porque entre los tres sumábamos 38 de 51 diputados. Y, en cambio, el pacto que se ha cerrado al final no es el que necesitamos", ha afirmado la diputada de esa formción, Laura Pérez.

El nombramiento de Marín supone la recuperación de la preciada Diputación después de los mandatos de CiU en los últimos ocho años. Desde 2011, la institución ha sido gobernada por nacionalistas: Salvador Esteve (2011-2015) y Mercè Conesa y Marc Castells (en dos etapas dentro de la legislatura 2015-2019). Marín enlaza, pues, con etapas de presidencias socialistas, las últimas de ellas de Antoni Fogué, el ex socialista Celestino Corbacho, José Montilla o Manel Royes. Se trata de la tercera administración de Cataluña y maneja un importante presupuesto- este último año de 955 millones de euros- por lo que se considera todo un caramelo político ya que, además, tiene una alta capilaridad política en el territorio. De ella, depende, en buena parte, muchos servicios básicos de la población, especialmente en materia de cultura y educación y servicios sociales.

La Diputación tiene 51 diputados y la configuración resultante de las elecciones municipales fue de un empate a 16 diputados entre PSC ERC- aunque los socialistas ganaron por unos 60.000 votos más- 7 de Junts per Catalunya, cinco de En Comú Guanyem, cuatro de Ciudadanos, dos del Partido Popular y uno de Tot per Terrassa.