Junts per Catalunya admite que la relación con ERC ha “tocado fondo”

Elsa Artadi, diputada de Junts per Catalunya, ha admitido este mediodía que la relación de su formación con Esquerra Republicana ha tocado "fondo" y ha calificado de "triste espectáculo" los reproches mutuos que se han dirigido miembros de los dos partidos a través de las redes sociales a propósito de los pactos poselectorales. Tras recalcar que la unidad independentista existe en la calle pero no entre los partidos, Artadi ha revelado que Junts per Catalunya ha propuesto a Esquerra una agenda para revertir los acuerdos municipales alcanzados en diversos consistorios y que han acabado por socavar las relaciones entre los dos socios de Govern.

La crisis se ha desatado esta vez con especial virulencia por el acuerdo que alcanzaron Junts per Catalunya y el PSC para gobernar la Diputación de Barcelona. ERC cuenta con 16 diputados, los mismos que los socialistas, y considera incomprensible el acuerdo. La corporación se constituirá el jueves y los neoconvergentes están dispuestos a dar marcha atrás. Pere Aragonès, vicepresidente del Govern, ha planteado a Junts per Catalunya que rompa el pacto con los socialistas a cambio de ofrecerle la presidencia de la Diputación. En ese caso, necesitarían la implicación de los comunes. Según Aragonés, cuentan ya con el apoyo del diputado de Tot per Terrassa con lo que el bloque independentista tendría un diputado más (ERC, 16 , siete de Junts y uno más de la formación de Terrassa) frente los 23 de PSC (16) y los siete de Junts. Aragonés ha salido a la rueda de prensa acompañado por los 16 diputados: "No se trata de un intercambio de cromos, lo que se vota este jueves es la Diputación. Las dinámicas municipales son las que son, nos pueden gustar más o menos, pero donde si podemos incidir ahora es en la Diputación y lo haremos hasta el último minuto. ¿Intentamos cerrar un pacto o reabrir una crisis de gobierno en 50 ayuntamientos?", se ha preguntado Aragonés que pese a la oferta a Junts de presidir la Diputación, ha añadido: "No va de sillas, va de alienar al máximo de instituciones con el independentismo, algo que hemos hecho en las otras tres diputaciones".

Junts per Catalunya y las diferentes representaciones del espacio neoconvergente -entre ellas el PDeCAT y la Crida- han celebrado este mediodía en el Parlament una reunión para analizar la crisis, posiblemente la más grave entre los múltiples episodios de tensión que han tenido los dos socios. En el cónclave, ha participado también Quim Torra, presidente de la Generalitat. Bel ha subrayado que ERC ha alcanzado la alcaldía de 27 municipios tras desplazar a 27 cabezas de lista neoconvergentes. "Revertir la situación en Sant Cugat, Tàrrega, Figueres", ha afirmado.

Con todo, Artadi ha negado cualquier crisis de gobierno y ha respondido con esta ambigüedad cuando se le ha planteado un eventual adelanto electoral. "No hay unidad pero hay que hablar de muchas cosas", ha afirmado. "Hay que abrir los ojos y mantener esa unidad. La gente ya no entiende nada". En esa cuestión, sí que se ha producido cierta sintonía con Aragonés que al ser preguntado sobre la relación con Junts en el gobierno ha contestado: " Trabajamos para arreglar problemas y no agravarlos".