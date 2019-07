Tensión entre Junts per Catalunya y ERC por el pacto en la Diputación de Barcelona

El pacto entre el Partit dels Socialistes y Junts per Catalunya en la Diputación de Barcelona ha disparado la tensión entre los neoconvergentes y Esquerra Republicana. Los republicanos han expresado su incredulidad e indignación al trascender el acuerdo firmado este viernes entre los socialistas y sus socios de Govern que prevé que la corporación provincial sea presidida por un socialista, probablemente la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín. La alianza ha desatado además la estupefacción entre los republicanos porque los dos partidos que han reeditado la histórica sociovergencia no suman mayoría absoluta al contar solo con 23 diputados de los 51 con los que cuenta la institución.

El acuerdo desencadenó ya esta noche del viernes las reacciones furibundas de los dirigentes de Esquerra que revelaron que Junts per Catalunya ya no acudió a una reunión por la tarde a la que estaban citados miembros de ERC -16 asientos, los mismos que el PSC-; de Junts per Catalunya con siete- y Guanyem en Comú -con seis-. "No es verdad que no sumáramos", ha insistido hoy Dionis Guiteras, alcalde de Moià. "Hay 16 diputados de PSC y 16 de ERC. Con Junts, Tot per Terrassa y el apoyo de los comunes, que estaban dispuestos, sumábamos. Buscábamos el encaje de una mayoría republicana, democrática, que defendiera el equilibrio territorial".

Los republicanos piden revertir el pacto y lamentan que su socio pacten con los "del 155"

David Bonvehí, presidente del PDeCAT, ha justificado hoy en el programa Via Lliure el acuerdo para evitar que se reeditara en la Diputación de Barcelona la fórmula empleada en el Ayuntamiento de Barcelona, que comportó la implicación de Ciudadanos. En este caso, sin embargo, necesitaban el voto positivo de la formación naranja. En medio de una enorme crispación, ERC ha pedido a su socio de Govern que se replantee el acuerdo mientras el líder neoconvergente ha deslizado que aún están a tiempo de revertir las nuevas mayorías formadas en Ayuntamientos como el de Figueres donde ganaron las elecciones pero perdieron la alcadía.

Iceta: "No doy crédito; que se miren al espejo" Miquel Iceta, líder del PSC, ha expresado hoy su estupefacción por los ácidos reproches entre ERC y Junts per Catalunya por el pacto en la Diputación. "Hay partidos que critican a otros por algo parecido a lo que han hecho ellos en el pueblo de al lado. No doy crédito: que se miren todos al espejo", ha afirmado. En un informe ante el Consejo Nacional, el primer secretario del PSC ha subrayado que pactar con los socialistas siempre ofrece estabilidad y, aunque sin citarlo, ha criticado a ERC porque utilizar solo cuando le conviene el criterio de respetar o no que gobierne lista más votada. "Si era ese en Barcelona ¿Por qué no se aceptó en Tarragona?", ha dicho citando la larga lista de municipios donde el PSC ganó las elecciones pero perdió la alcaldía. "O en Sant Cugat", ha dicho en un municipio gobernado hasta ahora por los neoconvergentes. "Hay que aceptar las reglas del juego cuando nos benefician y cuando nos perjudican", ha afirmado lamentando la falta de "sensibilidad democrática" de dirigentes políticos que organizan "espectáculos" como el de la plaça de Sant Jaume, tras la proclamación de Ada Colau, o en la sala de Plenos de Santa Coloma de Farners donde, tras la mediación de Quim Torra se rompió un acuerdo entre JxCat y el PSC para pactar con ERC.

En declaraciones a Nació Digital, Sergi Sabrià, presidente del grupo parlamentario de ERC, calificó el acuerdo de ·escándalo" y deslizó que se deberán valorar las consecuencias que podría tener en el Govern. "Los de la jugada maestra", dijo con ironía, "han dado la presidencia de la Diputación de Barcelona a los del 155". La realidad es que los dos socios de Govern se han reprochado mutuamente las alianzas que han acordado en diversos municipios como el caso de Sant Cugat donde Junts per Catalunya perdió la alcaldía después de 30 años tras un acuerdo entre PSC, ERC y la CUP.

La incógnita es si podrá afectar al Ejecutivo de Torra, que con toda probabilidad aguarda la sentencia del procés para convocar elecciones. No es la primera vez que los dos socios divulgan sin rubor sus desencuentros: ocurrió con la investidura fallida de Carles Puigdemont y con la fórmula para suspender a los diputados procesados. Pero la sangre no llegó al río. Los reproches se realizaron desde los grupos parlamentarios sin alcanzar al Govern, que salió entonces al paso para sortear la crisis.

Por el momento, Carles Puigdemont se ha mantenido en público en un discreto segundo plano y solo ha apoyado en las redes un comentario de Albert Batet, portavoz parlamentario ed Junts per Catalunya, qué ha colgado este comentario de ERC apelando a la responsabilidad para revertir el pacto. "Me parece una muy buena propuesta pero si lo hacemos, hagámoslo bien; revirtámoslo en todas partes. ¿Vamos?". Oriol Junqueras, líder de los republicanos, por su parte, se ha alineado a través de las redes sociales con otro análisis de su exconsejero Carles Mundó que calificó de "incomprensible" el acuerdo de la Diputación.