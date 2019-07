El independentismo ahonda su división por los pactos tras las elecciones y la oferta de Torrent

Junts per Catalunya y ERC afrontan divididos la recta final del periodo de sesiones antes de las vacaciones de verano por la propuesta de Roger Torrent, presidente del Parlament, de alcanzar con el Gobierno “un pacto de claridad” para celebrar un referéndum y por las diferentes alianzas que los dos socios han firmado en Ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona. El consejero de Territorio y Políticas Digitales, Damià Calvet, de Junts per Catalunya, retó a ERC a formular hoy una propuesta que revierta sus pactos con el PSC que les privaron de alcaldías.

Junts per Catalunya y ERC mantienen unas pésimas relaciones, aunque eso no les impide convivir en el Govern. Los dos partidos no han ocultado sus episodios de tensión especialmente después de que Torrent cancelara el pleno para investir a Carles Puigdemont y estallaran por sus diferencias sobre cómo suspender a los diputados procesados. Tras el ciclo electoral, la crisis rebrotó la pasada semana por la idea de Torrent de plantear al Gobierno un “pacto de claridad”, inspirado en la Ley de Claridad de Canadá, para fijar las “circunstancias y condiciones” —el cómo y el cuándo— de un referéndum.

Los pactos poselectorales han agriado aún más la relación entre los dos socios de Govern

En una conferencia en Madrid, Torrent reivindicó una salida democrática para los ciudadanos que votan opciones independentistas. No olvidó mencionar que Miquel Iceta, líder del PSC, ya avisó —fue en marzo, aunque luego matizó— de que la democracia debería habilitar un mecanismo si el independentismo alcanzaba el 65%. Aunque, eso sí, en las palabras de Roger Torrent no figuraba el término autodeterminación.

Albert Batet, portavoz de Junts per Catalunya, consideró un retroceso todo plan que no reconozca ese derecho y se aleje de los “valores” del 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum ilegal. Los neoconvergentes creen que ERC da mensajes dispares. De forma fulminante, además, el ministro Josep Borrell desechó el referéndum de secesión: dijo que no cabe en la Constitución y en ningún ordenamiento equivalente al español.

Pese a la crisis, los líderes independentistas se reunieron en Ginebra con Carles Puigdemont y Marta Rovira para abordar, entre otros temas, la respuesta a la sentencia del procés

La crisis arreció el viernes, cuando Junts per Catalunya y el PSC pactaron el gobierno de la Diputación de Barcelona. Esquerra puso el grito en el cielo porque tiene los mismos diputados que los socialistas —16— y los firmantes carecen de mayoría absoluta (23 de 51 diputados). Calvet retó ayer a la dirección de ERC a revertir sus pactos con las fuerzas “del 155” y que han supuesto frenar el paso de los neoconvergentes a alcaldías, como en el caso de la de Sant Cugat. No aclaró, sin embargo, si Junts per Catalunya rebobinará el acuerdo de la Diputación.

El conflicto ha eclipsado la posición del independentismo en la investidura. No han decidido su voto pero cobra la fuerza la abstención en ERC. Pese a la tensión, Puigdemont reunió en Ginebra el sábado a los principales líderes de Junts per Catalunya, ERC y la CUP y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium para preparar la respuesta a la sentencia del procés si es condenatoria. El cónclave, el primero en mucho tiempo, fue en Suiza para que asistiera Marta Rovira, secretaria general de ERC y huida a ese país. En la reunión, se abordaron la respuesta a la sentencia, la unidad independentista, los pactos y la investidura. La ANC se opuso a los acuerdos con el PSC y los que pueda haber con el PSOE. Jordi Sànchez dijo a El Periódico que las entidades deberían liderar la respuesta ciudadana si se consuma la condena, pero no se tomó ninguna decisión.