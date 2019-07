Torrent plantea a Sánchez un pacto que fije las condiciones de un referéndum

Roger Torrent, presidente del Parlament, ha reivindicado este mediodía en Madrid la negociación con el Gobierno central para sellar un “pacto de claridad” que permita celebrar en Cataluña un referéndum. El dirigente republicano ha sostenido que ese acuerdo debería fijar las "circunstancias y las condiciones" de esa votación que sirva para que los catalanes decidan democráticamente el “status jurídico y político de su país”. El pacto de claridad fue una de las propuestas que Xavier Domènech, exlíder de los comunes, con gran afinidad con el republicano Joan Tardà, realizó en la campaña electoral de 2016.

En un desayuno de Nueva Economía Fórum Madrid, Torrent ha dictado una conferencia precisamente con ese título: “Un pacto de claridad para celebrar un referéndum”. El texto, de 19 páginas, reivindica el derecho de los electores independentistas a ser escuchados aunque omite etiquetar el referéndum como de autodeterminación. Tras renunciar ERC a la unilateralidad y regresar a la defensa de la consulta, el dirigente republicano ha reivindicado la necesidad de "clarificar" cómo se realiza ese referéndum. Torrent ha considerado "injustificable" retener a una parte de la población contra su voluntad y, por ello ha reivindicado que puedan decidir mediante un referéndum el status político y jurídico de su país”.

"No estamos para bloquear a nada ni a nadie" Torrent ha rechazado que el Parlament responda a una eventual sentencia condenatoria del procés con otra declaración unilateral de independencia (DUI). "No me parece nada oportuna", ha asegurado. El republicano ha reiterado la estrategia que mantiene desde hace semanas su partido ante la investidura de Pedro Sánchez: "Ni líneas rojas ni cheques en blanco". Según ha dicho, su formación política no está para "bloquear nada ni a nadie", pero se pregunta qué PSOE y qué presidente Sánchez se va a encontrar: "El del diálogo o el del 155", ha añadido.

El pacto de claridad fue esgrimido por Xavi Domènech aunque en aquel caso ya apuntaba que se debería detallar el índice de participación y el acuerdo sobre una pregunta binaria. En su discurso, Torrent ha abanderado el diálogo y ha advertido que el Estado opta por la “vía represiva” en lugar de la “vía democrática” sólo será cuestión de tiempo que el independentismo pase del 48% actual al 60%. “Un pacto de estas características se construiría sobre las bases del principio democrático, no provocaría cambios inmediatos, arrojaría luz al conflicto, aportaría certezas y ofrecería un horizonte de esperanza a todas las partes”, ha afirmado.

Torrent ha lamentado que el Gobierno del Estado no haya planteado ninguna propuesta sobre la mesa pese a que el conflicto tiene ya diez años. “No es aceptable que el Gobierno se haya inhibido de sus responsabilidades. Hoy no sabemos si Pedro Sánchez tiene alguna propuesta”, ha señalado Torrent que no ha descartado que el presidente en funciones descarte el referéndum por “miedo a la opinión de la gente”. “Si es así, tendríamos un problema grave pero si no tiene ninguna aún lo es más porque no se puede gobernar sin ningún proyecto para los ciudadanos”. Y ha remachado: “Esta misma conferencia es una anomalía. Sánchez debería tomar la iniciativa pero sigue ausente en Cataluña y más allá de gestos cosméticos no ha hecho absolutamente nada para resolver el conflicto”.