Iceta avisa a Junts de que romper el pacto en la Diputación y 40 municipios sería “poco respetuoso”

El secretario general del PSC, Miquel Iceta, confía en que Junts per Catalunya no rompa el pacto que rubricaron el viernes para gobernar conjuntamente la Diputación de Barcelona, que sería presidida por un socialista. A Iceta le parece “poco respetuoso” replantear tanto el acuerdo de la Diputación de Barcelona como el de 40 municipios en los que el PSC se ha aliado con ERC y Junts, un órdago que el consejero de Territorio, Damià Calvet, lanzó este domingo a los republicanos tras las críticas de estos al acuerdo suscrito entre socialistas y Junts.

“Esperamos que se cumple el acuerdo. Creemos que es normal que el PSC presida la Diputación de Barcelona porque ha sido el partido más votado y, además, ERC ya tiene las otras tres”, ha manifestado al ser entrevistado en el programa de TV3 Els Matins. Iceta ha querido subrayar que el pacto con Junts no es un invento “está firmado y lo hicimos público de común acuerdo”.

Ante el aluvión de mensajes de rechazo de los republicanos por las redes sociales al pacto sociovergente, Iceta se preguntaba: “¿es que cuando ERC firmaba los acuerdos con nosotros para gobernar Sant Cugat o Figueres no éramos entonces los del 155? Yo puedo reconocer que me extrañó lo de Sant Cugat pero entendí que se trataba de la lógica local de cambio. Y es ese el espíritu de los pactos locales”. Sostiene que es precisamente la dinámica independiente de los municipios la que ha hecho posible combinatorias más allá de los bloques independentistas y anti procés y que es bueno que ocurra. Ha matizado que no le parecería normal replantear ahora acuerdos cerrados y con alcaldes desde el 15 de junio. En todo caso, también ha dicho: “está claro que en la Diputación no se hará la independencia”.

Iceta ha admitido que la intención del PSC al negociar la Diputación era preservar la presidencia: “Sencillamente porque fuimos el partido más votado. Lo mejor hubiera sido un acuerdo a tres -en referencia a En Comú Guanyem y Ciudadanos- pero se vetó por los partidos así que el final se valoró llegar al pacto con Junts”. Ha dado por descontado que el PSC “respeta siempre los pactos” y ha insistido en que la Diputación debe ser institucional y “no debe tratar a los ayuntamientos según color político. No debe ser un campo de batalla partidista”.

En principio, la comisión permanente del PSC tiene que dar esta mañana el visto bueno para que la alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín, sea la elegida por los socialistas para presidir la Diputación que se constituirá el próximo jueves.