Fracasa la reunión entre Sánchez e Iglesias para un acuerdo de investidura

Podemos da por hecho que la investidura de Pedro Sánchez, que está fijada para los próximos días 22 y 23 de este mes, será fallida, tras la reunión de una hora y 45 minutos entre el presidente en funciones y Pablo Iglesias. La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado a la formación morada de querer discutir solo de puestos y no de contenidos programáticos. "Hay dirigentes de Podemos que están diciendo que no se fían del presidente, ¿es esa la mejor manera de comenzar una negociación?", ha preguntado la número dos de los socialistas, que ha anunciado que la fecha fijada será la única oportunidad de investir a Sánchez: "No habrá otra oportunidad".

El PSOE no contempla que Sánchez se vuelva a presentar a una investidura en caso de que no tenga éxito en la fecha ya fijada. La votación del día 23 se resuelve con mayoría absoluta en el Congreso. De no salir adelante, se repetiría dos días después y ya podría salir adelante por mayoría simple. "No habría cambio de la investidura de julio a la de septiembre. Primero sentémonos a hablar de políticas y de programa. ¿Iglesias prefiere hablar de nombres o políticas? Yo creo que es no va a cambiar. Y como decía la ministra [María Jesús] Montero, no hay segundas oportunidades", ha aseverado Lastra.

Sánchez e Iglesias siguen sin llegar a un acuerdo. La quinta reunión desde las elecciones generales del 28 de abril ha evidenciado la distancia que separa al PSOE y a su socio preferente. Fuentes de Podemos afirman que Sánchez les ha trasladado "que llevará al país a elecciones si no cuenta con apoyos en la investidura de julio". Por su parte, Lastra ha negado esta versión difundida por el partido de Iglesias. "Hay límites que como vicesecretaria del PSOE no puedo permitir. A unas negociaciones se viene con ánimo de pactar. Si tu interlocutor se dedica a descalificar, igual es que no tiene ánimo de hacerlo. No quiero pensar que Iglesias esté buscando impedir por segunda vez que España tenga un Gobierno de izquierdas”, ha sentenciado la portavoz socialista en alusión al voto en contra de Podemos a la investidura fallida de Sánchez en 2016.

"Constatamos que Pedro Sánchez no quiere negociar, sino que intenta imponer unilateralmente un Gobierno de partido único. No es sensato que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta cuando no la tiene", han afirmado fuentes de Unidas Podemos al término de la reunión. "Más tarde o más temprano rectificarán", ha sentenciado Iglesias una vez finalizada la reunión.

El PSOE confía en que Podemos ceda a las presiones y se siente a negociar un acuerdo programático. "Si no, solo habrá una investidura", ha afirmado la vicesecretaria general del PSOE. Esta es la posición inamovible de Sánchez, que no contempla la entrada de Podemos en el Ejecutivo. La alternativa que ofrece el PSOE son puestos intermedios en la Administración.

“La reunión de hoy ha sido infructuosa y parece que a Iglesias solo le importan los nombres del Consejo de Ministros”, ha zanjado Lastra.