Iglesias critica la oferta del PSOE: “Es un corta y pega”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que la oferta programática que este lunes le ha hecho el PSOE es un "corta y pega" del programa del PSOE que él ya conocía, que incluye cosas que ya ha aprobado hacer el Gobierno, como la exhumación de Franco, aunque aún no se haya llevado a cabo y supone también "muchos pasos atrás" sobre el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que no salieron adelante y que provocó el adelanto electoral.

En una entrevista en Tele 5, el líder de Podemos ha afirmado que a los socialistas se les están acabando ya las excusas para no permitir que Podemos entre en el Gobierno, pero se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez no irá a una repetición de elecciones. El líder de Podemos no ha querido confirmar ni desmentir las informaciones que apuntan a que Pedro Sánchez le ofreció dos ministerios en su primera reunión tras las elecciones generales.

Iglesias ha señalado que está estudiando el documento que ha aprobado este lunes la Ejecutiva Federal del PSOE y que contiene la oferta programática en relación con la reunión que mantendrá mañana con el presidente del Gobierno en el Congreso para tratar de desbloquear la investidura.

Iglesias ha criticado que el PSOE no aporta ninguna medida para bajar el precio del alquiler, ni menciona la petición de los sindicatos de negociar un nuevo estatuto de los trabajadores para derogar la última reforma laboral, ni concreta plazos, ni presupuestos de nada. Por lo tanto, ha recriminado, "no es gran cosa" el documento con el que quiere negociar Pedro Sánchez.

En cuanto a la decisión de la Ejecutiva socialista de que quieren un gobierno "monocolor" y de partido único, Iglesias ha dejado claro que los españoles no han votado una mayoría absoluta, sino que quieren que haya acuerdos entre los partidos para gobernar, como tienen 20 de los 28 estados de la UE.

En cualquier caso, el líder de Podemos ha reiterado que su prioridad es la de tener "ya" un gobierno en España y va a proponer a Pedro Sánchez una negociación integral programática y de equipos.

Considera que su propuesta es "sensata" y que se puede llegar a una investidura en julio a pesar de que piensa que el PSOE está poniendo todo tipo de excusas para impedir que Podemos esté en el Gobierno. Pero cree que a los socialistas se les están acabando estas excusas porque su partido no aspira a imponer el 80 por ciento de su programa como hizo Ciudadanos cuando alcanzó el pacto con el PSOE en 2015, ni va a marcar "líneas rojas", ni tan siquiera en Cataluña. "Vamos a ser leales", ha dicho.

Sobre esta última cuestión ha reiterado que, aunque tiene posturas muy distintas de las de Pedro Sánchez, se comprometen a no defender un referéndum de autodeterminación. Y, en caso de que haya condena para los acusados del procés y estos piden indulto, respetarán el liderazgo de Pedro Sánchez sobre este asunto porque el PSOE fue el partido más votado.

Horas antes de las declaraciones de Iglesias, la ejecutiva del PSOE dio este lunes un apoyo unánime al deseo de Pedro Sánchez de presidir un Gobierno monocolor. A lo máximo que está dispuesto el presidente en funciones y secretario general del PSOE es a que Podemos proponga independientes "de reconocido prestigio" como ministros. Los cargos más relevantes para su mayor aliado durante su año de mandato serían puestos intermedios en la Administración. Esto es, secretarías de Estado y direcciones generales, pero nada de dirigir un ministerio.

El mensaje que el PSOE trasladó a Podemos la víspera de la reunión ha sido inequívoco."No nos hemos movido en ningún momento de la oferta del Gobierno de cooperación", ha dicho la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que ha afirmado que "hasta ahora [Podemos] se ha negado a hablar de un acuerdo programático". Los socialistas confían en que Iglesias ceda a la presión por las coincidencias programáticas entre ambas formaciones. "El orden lógico y el que cualquier persona puede entender es fijar el perímetro sobre el que hay acuerdo", ha observado Narbona.