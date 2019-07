“Somos independientes del Ibex 35”, replica Podemos a Sánchez

"Somos un espacio político en el que todas somos independientes del Ibex 35, de las grandes eléctricas, de los fondos buitres y de esa CEOE que quiere una repetición electoral. Por eso creemos que nuestra participación en un gobierno es importante". Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha replicado de esta forma a la propuesta de Pedro Sánchez de presidir un Ejecutivo con ministros independientes pero vinculados a su socio prioritario. El presidente en funciones y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reunirán el próximo martes en el Parlamento para tratar de desbloquear las negociaciones para que la investidura prospere y se forme Gobierno. Lo harán dos semanas antes de la primera votación a la que Sánchez se someterá para ser investido y para la que es necesario la mayoría absoluta en el Parlamento. Las siguientes votaciones se resolverían ya por mayoría simple.

"No tengo un sentido patrimonialista del poder ni del Gobierno, si Unidas Podemos tiene personas que sean independientes de reconocido prestigio que puedan aportar a la gobernabilidad de España, yo desde luego no rechazaré esas sugerencias sino que las tendré muy en cuenta", expresó Sánchez el miércoles en una entrevista en Telecinco, en la que entró en más detalles sobre la presencia de ministros de la órbita de Unidas Podemos. "Si el PSOE quiere proponer personas independientes nos parece perfecto, no vamos a poner vetos. Igual que entendemos que a nosotros no nos van a vetar nadie", fue la réplica de Montero.

El PSOE rechaza un Gobierno de coalición e insiste en que sea de cooperación, donde Podemos tendría cargos intermedios en la Administración, como secretarías de Estado o direcciones generales. Iglesias rechaza que no estén representados en el Consejo de Ministros. "Un Gobierno de coalición es lo único que asegura que haya un Gobierno estable en España", ha insistido Montero, que acusó a los socialistas de querer "acaparar todos los sillones para sí". "No perdemos la esperanza a pesar la de la intención del PSOE de ir a una investidura fallida para forzar la abstención de Ciudadanos", ha incidido la número dos de Podemos, donde mantienen que es posible que haya gobierno en julio. Un escenario que no ven factible hoy por hoy fuentes de las direcciones del PSOE y del propio Podemos en privado. En ambos partidos creen que llegarán a un acuerdo pero que será en septiembre. No antes.

Mientras Podemos subraya que un Gobierno en solitario del PSOE "no suma más que las tres derechas", ya que contaría con 123 diputados frente a los 147 de la derecha (66 del PP, 57 de Ciudadanos y 24 de Vox), el Gobierno ha requerido a Podemos y sus confluencias a que sugieran nombres de "personas independientes de reconocido prestigio". "El presidente del Gobierno va a hacer todo el esfuerzo imaginable por conseguir un acuerdo el martes. Va a trabajar como debe, como él sabe hacerlo para poder llegar a acercar posiciones con Unidas Podemos", ha observado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.