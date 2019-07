CEOE sobre otras elecciones: “Igual es mejor esperar a noviembre y tener un país más tranquilo”

Lo primero para CEOE es la "estabilidad" y si para eso hay que repetir las elecciones, pues "igual es mejor esperar a noviembre y tener un país más tranquilo". El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha dejado clara la postura de su organización en la asamblea general que se ha celebrado este jueves. Su discurso ha comenzado por una exigencia a los partidos políticos: "Pedimos responsabilidad, estabilidad y moderación". ¿Y si para eso hay que repetir elecciones? La respuesta ha llegado después ante los periodistas: "Si es verdad que si no hay capacidad de un acuerdo y hay otras elecciones, las encuestas dicen que igual se aclararían más que ahora. Bueno, pues igual es mejor esperar a noviembre y tener un país más tranquilo".

Tanto en su discurso como en sus palabras ante los periodistas, Garamendi ha sido menos explícito que otras veces acerca de las preferencias de CEOE por un gobierno entre el PSOE y Ciudadanos en lugar de con Podemos. Fue el primero que lo pidió después de las elecciones. Reclamó un gobierno de centroizquierda, "y nos sentiríamos muy cómodos". La respuesta negativa de Albert Rivera y hoy ha sido más cauto, aunque ha ido en la misma línea. "Nosotros pensamos que los españoles han votado moderación. Pero son los responsables políticos los que tienen que decidir. No quiero decir nada más, sino luego dicen que estamos tratando de influir".

Después de estas palabras, ha sido cuando ha opinado sobre una repetición electoral: "Parece que puede haber otro resultado, que consolidarían más escaños a algún partido y eso daría más estabilidad. Eso puede ser tan bueno si sale un gobierno estable si sale ahora o si sale más adelante". Garamendi hablaba de la encuesta que había publicado el CIS el día anterior en la que el PSOE se acerca al 40%.

Sobre la posible incorporación de la exministra de Empleo, Fátima Báñez a CEOE, Garamendi no quiso ni desmentir ni confirmar la información que publicaba este jueves ABC. "No voy a confirmar ni desmentir porque si te confirmo o te desmiento te estoy afirmando o desmintiendo. Queda ahí, en septiembre lo decidiremos", ha declarado. Sin embargo, varias fuentes no oficiales de la patronal sí que señalan que la exministra será asesora del presidente sin aclarar si estará en plantilla o no.