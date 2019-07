El PSOE esgrime los buenos datos del CIS para insistir en un Gobierno en solitario

Sesión Constitutiva de la XIII Legislatura. Meritxell BBatet es elegida presidenta del Congreso. En vídeo, declaraciones del secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, este miércoles, sobre el CIS. ULY MARTIN / ATLAS

Las reacciones al último barómetro del CIS, en el que el PSOE sube con fuerza hasta casi el 40% de intención de voto directo, no se han hecho esperar. Rafael Simancas, secretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso, ha aprovechado los buenos datos que la encuesta otorga a su partido para volver a pedir un Gobierno en solitario de Pedro Sánchez. “No hay derecho a boicotear la decisión de los ciudadanos en las urnas y reflejada en el CIS. A Unidas Podemos le pedimos que acepte la oferta razonable del candidato Sánchez de gobierno de cooperación para llegar a un acuerdo programático e institucional”, ha asegurado.

Sin embargo, Unidas Podemos no ha recogido el guante y ha pedido al PSOE que no utilice el barómetro para sus propios fines. “Sería muy peligroso que el PSOE se creyera esas encuestas y piense que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones”, ha afirmado Rafa Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos. “Lo importante es no especular con la encuesta de Tezanos. Que [los dirigentes del PSOE] se relajen, que piensen en el país y no en su partido. La precariedad necesita respuestas”, ha insistido Mayoral, que confía en la posibilidad de llegar a un acuerdo para conformar un gobierno de coalición.

El Partido Popular, a través de Twitter, ha utilizado una nota a pie de página de la propia encuesta para poner en duda su validez predictiva. "Los datos deben valorarse más bien como un reflejo del pasado (consecuencia inmediata de los resultados de las elecciones europeas, autonómicas y municipales) que como una plausible medición de eventuales comportamientos futuros", asegura el CIS en la penúltima página de su barómetro de junio. El PP asegura que espera que "Sánchez no intente utilizarlo para llevarnos a unas nuevas elecciones ante su incapacidad para el acuerdo".

En Ciudadanos, la tónica ha sido la incredulidad. Según ha apuntado Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Cs en el Congreso: "No le damos credibilidad a las encuestas del señor Tezanos aunque nos ponga en segundo lugar. Le damos credibilidad a subir de 32 a 57 diputados y vamos a seguir igual".