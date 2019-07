Pablo Iglesias: “No hemos hecho otra cosa que flexibilizar nuestra postura, queremos negociar ya”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avanzado que este martes planteará al presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, una negociación "integral" de programa y de equipos de Gobierno y le ha pedido a los socialistas que dejen ya las "excusas" porque desde Unidas Podemos no han dejado de "flexibilizar" su posición para alcanzar un acuerdo.

Iglesias ha subrayado que Podemos ha hecho cesiones desde el principio para tratar de sacar adelante la investidura pero que el PSOE no hace más que poner "excusas". "Se debería terminar el periodo de las excusas y ponernos a negociar un Gobierno ya", ha enfatizado.

Podemos está dispuesto a asumir la estrategia del PSOE en asuntos de Estado tan sensibles como Cataluña y la política exterior en un Gobierno de coalición. Este es también el compromiso que Iglesias le trasladará a Sánchez en su reunión, dos semanas antes de la primera votación de la investidura del presidente en funciones. La dirección de Podemos se compromete a no defender la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El socio prioritario de Sánchez no tendría problema en cerrar esta y otras exigencias por escrito. Pero no renuncia a estar en el Consejo de Ministros.

El argumento principal del PSOE para justificar un Gobierno en solitario, con Podemos como gran aliado, ya no es que entre ambas fuerzas no suman la mayoría absoluta en el Congreso. Desde hace días la mayor preocupación en La Moncloa y en Ferraz es el desgaste que provocaría un Ejecutivo de coalición con posiciones contradictorias, si no abiertamente enfrentadas, en cuestiones capitales como el conflicto territorial en Cataluña.