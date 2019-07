Unidas Podemos cree que el PSOE “ha decidido ir a una investidura fallida”

El PSOE y Unidas Podemos, su socio prioritario, mantienen posiciones enfrentadas mientras los días se suceden y se acerca el debate de investidura de Pedro Sánchez. "Nosotros planteamos que es mejor un Gobierno de coalición. Mi sensación es que el PSOE ha decidido ir a una investidura fallida y por eso no está hablando con nadie", ha afirmado este jueves Irene Montero, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso. El presidente en funciones afronta la fecha del 23 de julio, cuando se someterá a la primera votación en el Congreso, sin el apoyo de Pablo Iglesias, fundamental si PP y Ciudadanos no acceden a abstenerse. A día de hoy, el PSOE solo tiene garantizado el del único diputado del Partido Regionalista Cántabro.

Los socialistas esgrimen los datos del último CIS para gobernar en solitario mientras Unidas Podemos insiste en un Gobierno de coalición sustentado por 165 diputados (123 socialistas y sus 42 parlamentarios). Una fórmula que supera la suma de los 147 escaños de PP, Ciudadanos y Vox. Y que en principio contaría con el beneplácito del PNV, que aceptaría con condiciones una coalición entre Sánchez e Iglesias.

El PSOE quiere, por su parte, un Gobierno "de cooperación" y no de coalición, porque no suman mayoría absoluta en el Congreso. Su propuesta a Unidas Podemos son cargos intermedios en la Administración —secretarías de Estado, direcciones generales—, pero en ningún caso se sentaría en el Consejo de Ministros. Para Montero sería "absurdo vetar a los número uno" de los partidos que formarían esa coalición en el poder. "No tiene sentido plantear una exclusión. Empezar la negociación planteando un veto, diciendo que sillones pequeños sí pero grandes no, o estas personas no, no creo que vaya a ocurrir. Es una mala forma de empezar y no tiene ninguna justificación", ha reiterado.

"Un gobierno en solitario es un gobierno débil y España es la cuarta economía del euro. Los números dan para lo que dan. Lo que han votado los ciudadanos no le da al PSOE para gobernar en solitario. Sus apoyos serían menos que los del bloque de la derecha", ha insistido Montero en una entrevista en TVE. Unidas Podemos considera que la estrategia seguida por el PSOE busca "presionar a Ciudadanos y torcerle el brazo" para que finalmente permita, con la abstención de sus 57 diputados, la investidura de Sánchez.

A la espera de que las negociaciones fructifiquen en los próximos días —la previsión es que Sánchez se reúna con los líderes de los principales partidos la próxima semana en una nueva ronda de consultas, a la que Albert Rivera, de Ciudadanos, ya ha dicho que no acudirá—, Unidas Podemos persiste en que debe estar representado en el Consejo de Ministros. "El PSOE no puede gobernar cuatro años por sí mismo. Si quiere un Gobierno, creo que va a respetar a su socio", ha incidido la número dos de Podemos. La repetición de elecciones el 10 de noviembre "es una situación que a nadie le gustaría en España", ha advertido Montero. La cuestión es quién cederá antes, PSOE o Unidas Podemos, al vértigo de una posible repetición de las generales. O si no lo hará ninguno.