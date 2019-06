Casado insiste en votar no frente a los partidarios de la abstención

El líder del PP, Pablo Casado, pidió ayer a Pedro Sánchez que haga un esfuerzo para encontrar los apoyos necesarios para formar gobierno y evite así a los españoles una nueva cita electoral. Casado volvió a descartar una abstención de su partido que facilite la investidura por considerar que “no sería bueno para España porque se quedaría sin alternativa” en la oposición.

Algunas voces del partido se han manifestado a favor de la abstención. Casi todas sin cargo ya en las siglas, salvo la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue desautorizada en apenas unas horas por el secretario general, Teodoro García Egea, cuando declaró que preferiría esa opción a que el Gobierno quedara en manos de los independentistas.

Fuentes de la dirección del PP insisten en que “no es no”, parafraseando a Pedro Sánchez cuando era al PSOE a quien se le pedía esa abstención. Y confiesan que su escenario ideal sería una abstención de Ciudadanos, porque reforzaría su posición de líderes de la oposición. El expresidente Mariano Rajoy, de hecho, pidió la semana pasada un “esfuerzo” a Albert Rivera para firmar un pacto de gobierno con el PSOE para una legislatura de cuatro años.

Casado, al contrario que Albert Rivera, sí acudió a la convocatoria de Sánchez en La Moncloa el pasado lunes y allí le reiteró que sus 66 diputados no facilitarían su investidura. Después de que García Egea dijera que no solo no la facililtarían sino que pensaban “dificultar” la legislatura del líder socialista para enterrar las declaraciones de Diaz Ayuso, el presidente popular habla ahora de dar “estabilidad” al Gobierno que se forme, aproyando incluso los Presupuestos, siempre y cuando, dijo, Sánchez se aleje “de la izquierda radicl”, baje imuestos, reduzca deuda y cumpla el objetivo del déficit —el líder socialista adelantó las elecciones generales al pasado 28 de abril después de que el PP y los independentistas tumabaran su plan de Presupuestos—. Casado tambien recordó que había ofrecido al presidente en funciones cinco pactos de Estado sobre infraestructuras, justicia, pensiones, defensa y violencia de género.