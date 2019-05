Junts propone que un diputado preso participe en la ronda con el Rey

El diputado electo y preso por el juicio del proceso independentista en Catalunya, Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, es el político elegido ahora por su grupo parlamentario, Junts per Catalunya, para participar en la ronda institucional de contactos del rey Felipe VI con los portavoces en el Congreso para sondear quién puede ser el próximo presidente del Gobierno. Fuentes parlamentarias de Junts per Catalunya confirman, además, que mantendrán la propuesta de que sea Jordi Sànchez su interlocutor con el Monarca incluso si para entonces el Congreso o el Supremo han decidido ya sobre si procede su suspensión de la condición de diputados, que está ahora en plena fase de discusión entre diversos poderes del Estado. Todavía no hay fecha siquiera para el comienzo de esos contactos institucionales.

Por su parte, ERC, que tiene tras las últimas elecciones 15 diputados, no solía participar en este tipo de conversaciones con el Rey para sondear las distintas opciones para elegir al presidente del Gobierno. Oficialmente, el grupo no ha tomado aún ninguna decisión al respecto. Pero otras fuentes del grupo republicano e independentista sí han apuntado que podrían estar interesados en acudir e incluso en enviar a La Zarzuela a alguno de sus parlamentarios electos presos. Esquerra recuerda, además, que no reconoce al Rey como a interlocutor válido después de que no quisiera recibir en su día a la expresidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, ahora siendo juzgada por su implicación en el proceso independentista. Una relación que empeoró aún más después del discurso que pronunció el monarca el 3 de octubre de 2017 tras la celebración de la consulta ilegal.

Los partidos no tienen por qué nominar a un parlamentario electo para mantener las reuniones con el Rey. De hecho, en el caso del PNV, es el presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Andoni Ortuzar, el que suele acudir. Los enviados a esas conversaciones también podrían ser diputados suspendidos, como podría ser el caso de las formaciones separatistas en esta legislatura, pero antes tendría que autorizarlo el Tribunal Supremo que les juzga, para que salgan de la prisión.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acudió este miércoles a La Zarzuela a mantener su primer encuentro formal con el rey, en el que se produjo un saludo protocolario y se oficializó la puesta en marcha de la XIII Legislatura tras el resultado de las elecciones generales del 28-A. Batet comunicó después que la semana próxima volverá de nuevo a ver al Rey, pero ya para anunciarle cuántos grupos parlamentarios se han formado en la Cámara, y el nombre de sus responsables, si para entonces están designados.

No hay un plazo fijo para que Felipe VI inicie esa ronda, como se comprobó tras las elecciones generales de 2015. Cuando el Rey tenga ya ese listado lo previsible es que espere a conocer si existe algún candidato a la presidencia con posibilidades numéricas de ser investido para convocar un calendario de conversaciones, según lo establecido en el artículo 99 de la Constitución. En el Congreso habrá esta legislatura ocho grupos parlamentarios.

Tras las elecciones generales de 2015, el rey Felipe VI activó esos contactos cuatro días después de recibir en La Zarzuela al entonces presidente de la Cámara, el socialista Patxi López. Los comicios tuvieron que repetirse y ya en 2016 la ronda se puso en marcha seis jornadas después de que Felipe VI viera por primera vez a la presidenta popular Ana Pastor.

La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, ofreció un cálculo de que el próximo presidente del Gobierno podría estar ya investido tras cumplimentarse todos los formalismos y las votaciones a primeros de julio.