Sánchez a los independentistas: “No es un veto a Iceta, sino a la convivencia y el diálogo”

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido este miércoles a los independentistas catalanes de que su decisión de impedir la designación de Miquel Iceta como senador autonómico supone "un veto a la convivencia, el entendimiento y el diálogo", y demuestra que ERC, Junts per Catalunya y la CUP "tienen miedo a las soluciones".

Sánchez se ha referido de esta manera a la decisión de las tres formaciones nacionalistas de oponerse mañana en el Parlament a que el primer secretario del PSC sea designado senador autonómico, lo que frustraría el plan del presidente socialista de aupar al dirigente catalán a la Presidencia de la Cámara alta. "No están vetando a Iceta, sino a la convivencia, al entendimiento y al diálogo. Demuestran tener miedo a las soluciones, al diálogo", ha manifestado este miércoles en una breve intervención durante el mitin electoral del PSOE en San Sebastián.

"Tienen miedo", ha dicho refiriéndose a los independentistas catalanes, "a decirles a quienes creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible, y que la única alternativa es la Constitución y la vía estatutaria, que es lo que defiende el PSOE". Sánchez ha dejado claros los límites que no está dispuesto a traspasar con los secesionistas de Cataluña, a los que ha anunciado lo siguiente: "Esta legislatura que comienza va a ser la legislatura de la convivencia, mal que les pese a las tres derechas y al independentismo catalán". Y ha añadido que "por mucho cordón sanitario, por mucho veto" que pongan los partidos separatistas "no van a poder con las ansias de concordia y convivencia de los pueblos catalán y vasco". Sánchez ha insistido en que su futuro Gobierno va a ser firme "defendiendo la Constitución, el Estado de las autonomías también el autogobierno de Euskadi y de Cataluña".

El no de ERC a Iceta no parece tener vuelta atrás. El presidente del grupo parlamentario de esta fuerza, Sergi Sabrià, ha reafirmado hoy que votará en contra del nombramiento del socialista como senador autonómico. Lo ha justificado por la "falta de respeto" del PSOE hacia los catalanes y las "instituciones catalanas". "El no es inevitable. Estamos por el diálogo, pero así no se hacen las cosas. Tienen que dejar el márketing electoral", ha afirmado. Sabrià se ha mostrado disgustado con Sánchez por haber propuesto a Iceta como senador sin tener en cuenta al Parlament.

Al veto a Iceta también se han referido otros dirigentes políticos. Entre estos, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha expresado su deseo de que los partidos independentistas catalanes reconsideren su postura de rechazo, porque, según ha opinado, "Iceta puede hacer olvidar el Senado del 155" para poner en marcha una Cámara alta "del acuerdo, diálogo y reconciliación".

"Yo soy nacionalista, entiendo y tengo una muy buena relación con los partidos soberanistas catalanes, pero no entiendo esta decisión que han tomado. Solo la puedo entender en base a la historia pasada, a los problemas y a los agravios que ellos mismos han tenido con parte de las fuerzas constitucionalistas en otros momentos", ha añadido Ortuzar en una entrevista en RNE.

Para el presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el boicot de ERC "acredita" que los independentistas son "los que van a mandar en los próximos cuatro años" de legislatura en el Congreso. "Empiezan fuerte", ha puntualizado. Y ha añadadido: "Cuando el presidente del Gobierno de España tiene como socios a partidos políticos que quieren destruir España, el presidente hará lo que le manden sus socios independentistas".