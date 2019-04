Primera denuncia contra Ciudadanos por un presunto fraude en las primarias de Murcia

La sombra de las primarias persigue a Ciudadanos hasta las urnas. El candidato murciano Leonardo Pérez ha interpuesto este jueves una denuncia en la comisaría de Cartagena por un supuesto fraude en el proceso de primarias regional. Pérez perdió la contienda ante la aspirante oficialista Isabel Franco, que sacó 599 votos frente a los 237 de Pérez.

Después de chocar con el partido en varias ocasiones, en su intento de dar por zanjado el asunto, Pérez recurre ahora a la justicia con un informe pericial en la mano que probaría las supuestas irregularidades en la votación. Según el documento de la empresa Tecnoperitaciones, firmado por el ingeniero informático Rubén Maldonado Blanes, el 42,93% de los votos que recibió Franco se emitieron desde fuera de Murcia, en concreto desde Madrid, Cataluña y Valencia. El informe se basa en el análisis de las direcciones IP que el partido le hizo llegar a Pérez como respuesta a su solicitud de información tras descubrirse el fraude en las primarias de Castilla y León.

La ganadora del proceso ya respondió en su día a esas acusaciones argumentando que las IP no están necesariamente asociadas a la ubicación física del dispositivo. Este jueves, en un comunicado, ha señalado que el partido “respeta las discrepancias” y está “a disposición de cualquier instancia que requiera información”, aunque ha recordado que la comisión de garantías de Ciudadanos “ya avaló este proceso de primarias”.

El escándalo que produjo la anulación de la victoria de Silvia Clemente, la expresidenta de las Cortes castellanas por el PP y fichaje estrella de Rivera para las elecciones autonómicas del 26 de mayo, llevó a otros aspirantes regionales a poner en duda las votaciones. Candidatos de Madrid, Murcia y Cantabria solicitaron información al comité de garantías, que abrió una investigación y concluyó que en todos los casos se había votado con limpieza.

Pérez, desde Murcia, no ceja en su empeño de tratar de demostrar que no es así. Explica por teléfono que la semana pasada estuvo Albert Rivera en Murcia para participar en un acto de la campaña electoral y “reunió a unas 500 personas”. “Es increíble que a una candidata no conocida la apoye con su voto más gente en la región que la que vino a ver a Rivera”, señala. Fue el alto porcentaje de participación lo primero que llamó su atención una vez conocidos los resultados. Él había barajado una participación media del 30% de la militancia, explica por teléfono, pero los resultados constataron que había votado casi un 70%. Pérez pone como ejemplo que Franco en Murcia sacó más votos que Inés Arrimadas en Barcelona.

Aún hoy no hay una explicación oficial sobre el origen de los 82 votos fraudulentos que dieron la victoria en un primer momento a la candidata oficialista en Castilla y León frente al crítico Francisco Igea, que fue quien denunció el resultado y obligó al partido a rectificar. “Hubo un error en ese recuento y lo ha dicho el Comité de Garantías, que lo asume”, dijo Albert Rivera en entrevista con EL PAÍS. Repreguntado por los responsables, fue tajante: “Yo no estoy aquí para buscar culpables”.