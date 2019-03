Igea: “Hay que investigar qué pasó, no podemos mirar hacia otro lado”

El candidato contra todo pronóstico de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, (Valladolid, 1964), es el hombre del momento este martes en la sede del partido en Madrid. Todavía no se han cumplido 24 horas desde que el secretario general, José Manuel Villegas, rectificara el resultado oficial del partido para las primarias en Castilla y León y le diera la victoria. Un final inesperado para una serie que arrancó con la polémica elección de Silvia Clemente, entonces presidenta de las Cortes de Castilla y León por el PP, como candidata a las primarias de la formación naranja. El incierto origen de los 82 votos fantasma que encumbraron a Clemente durante unas horas ha sumido a Ciudadanos en su primera gran crisis interna.

Pregunta. ¿Habría preferido ganar de otra manera?

Respuesta. Claro que sí. Esto le da un poco más de épica, pero como partido político creo que era mucho mejor que esto no hubiera sucedido.

P. ¿Hubo pucherazo?

R. Creo que existen unos datos informáticos que son anómalos y que van en un solo sentido.El comité de garantías tiene que dar una explicación.

P. ¿Se va a investigar hasta el final?

R. No hay opciones, no podemos mirar hacia otro lado.

P. El secretario de Comunicación de Castilla y León ha renunciado por su apoyo a Silvia Clemente. ¿Habrá más dimisiones?

R. Hemos hecho un llamamiento a los 1.500 militantes para participar y quedarse, solo faltaría que alguien pensara que tiene una complicación por apoyar a un candidato o a otro, pero también es verdad que había que asumir una responsabilidad política, cuando haces una apuesta política, y la militancia no lo secunda, lo normal es asumir responsabilidades.

P. ¿Alguien más debería asumir esa responsabilidad?

R. En este momento se ha asumido una responsabilidad política que era evidente. Ahora tenemos que dejar acabar el trabajo al comité de garantías, que es quien tiene que decidir.

P. ¿El llamamiento a la militancia incluye a Clemente?

R. No sé si en este momento está afiliada. Cualquiera que quiera colaborar con nosotros tendrá su sitio de acuerdo a la campaña que queremos hacer, pero no podemos perder la potencia del mensaje en Castilla y León de la regeneración, del cambio y la transparencia.

P. ¿Ha recibido algún mensaje para incluirla en las listas?

R. No, ninguno.

P. ¿Lo aceptaría?

R. Creo que no sería correcto. La elaboración de las candidaturas no depende de mí, pero yo ya he expresado mi opinión.

P. ¿Antes de presentarse a las primarias comunicó a la dirección que era un error optar por Silvia Clemente?

R. Hubiera sido desleal si no lo hubiera hecho.

P. ¿Cómo le han recibido hoy?

R. Con aplausos, Albert me ha felicitado y la verdad es que ha sido un buen día.

P. ¿Cree que Rivera sale debilitado de estas primarias?

R. Creo que el partido y su líder salen muy fortalecidos al demostrar en su primera crisis su capacidad de reacción. Creo que el mensaje de Castilla y León se puede ver como un mensaje ejemplificador: hay gente que no tapa las cosas y cree lo que dice.

P. ¿A qué cree que se debe bajada de Cs en las encuestas?

R. Las encuestas según quien las lea y qué encuestas. Estamos en un buen momento, a mí lo que me preocupa es que seamos coherentes con el mensaje.

P. ¿Es coherente pactar con UPN después de ir contra los conciertos económicos?

R. Nosotros creemos en la igualdad, la fiscalidad común y el proyecto común, pero también creemos que hay que cumplir la Constitución. En este momento hay una cosa muy importante en Navarra, que es una ofensiva nacionalista que puede acabar llevándonos a una situación parecida a la que hay en Cataluña. Ante eso creemos que hay que hacer un frente con todos aquellos que se opongan.

P. ¿El votante puede penalizar un acercamiento a Vox por la foto de Colón?

R. La foto de Colón no penaliza: había millones de personas bajo una misma bandera, que es la de nuestro país. La bandera no es de Vox, no es del PP ni nuestra.

P. ¿Cuál es su opción política?

R.Yo soy de extremo centro.