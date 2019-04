Quien haya ganado el debate no tiene por qué ganar las elecciones. Eso lo saben los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno que protagonizaron el segundo encuentro en Atresmedia después del primero en TVE, que les sirvió como pista de rodaje. Se sabe quién va a ganar las elecciones, Pedro Sánchez, con toda probabilidad, pero no quién va a gobernar. El objetivo de los aspirantes es no perder posiciones pero, sobre todo, taponar las vías de agua y mover a su favor el ánimo de los centenares de miles de indecisos; pueden ser más de cinco millones. Más que nunca quienes tienen posibilidad de encabezar una mayoría de Gobierno invocan el voto útil. Estos son Pablo Casado y Pedro Sánchez.

El líder del PP, más expresivo y expansivo que el día anterior, replicó, enfrentó y se confrontó con Albert Rivera. Pablo Casado opuso resistencia al empuje del líder de Ciudadanos, dispuesto a ir a por todas. El pánico cunde tanto en el PP como en Ciudadanos ante el avance imposible de valorar de Vox. La preocupación no está solo en ese lado. En el PSOE, aunque no hay intención de enfrentarse con Unidas Podemos, todos sus mensajes van en la dirección de que es en torno a los socialistas donde debe concentrarse una mayoría de votos y una mayoría parlamentaria. Voto útil, sin paliativos, es en lo que está Pedro Sánchez.

España, de nuevo en el debate. A este terreno sí le han llevado a Sánchez tanto Rivera como Pablo Casado, pese a que pensó que no tendría necesidad de demostrar que esas hipérboles sobre el pacto con los separatistas ya no tendrían más recorrido. Pero no fue así. "Usted está con los que quieren romper España", ha terminado Casado. Al principio y al final del debate, sin que nadie le preguntara, Pedro Sánchez anunció con cierta solemnidad que "nunca, nunca" pactará un referéndum de autodeterminación.