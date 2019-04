El debate electoral de Atresmedia, en directo

EL PAÍS

Aznar dice que a él algunos candidatos le "habrían durado muy poco". El expresidente del Gobierno ha participado en un acto electoral en El Ejido (Almería). "Pedro Sánchez no es que sea nadie, porque ser un don nadie es ser alguien, es que es la nada, es la nada con guion", ha afirmado. "Después de los años, me encuentro tan bien que si tengo delante hoy a algunos de los candidatos que vi ayer, me duran muy poco", ha añadido. (EP)