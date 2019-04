¿En qué miente?

La Junta de Andalucía, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla, ha pedido datos (nombres, apellidos, número de colegiado) de trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Lo señala la carta que ha mostrado durante el debate Pedro Sánchez. Pero lo hacen, como aclara también la misiva, por la petición de un ciudadano particular amparado por la Ley de Transparencia. Ese particular repite los mismos motivos que redactó Vox en su solicitud en el Parlamento, que le fue denegada. Es decir, las listas negras no están impulsadas por Ciudadanos y PP, aunque ambos formen parte del Gobierno autonómico.