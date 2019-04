Junqueras se abre a investir a Sánchez para “no facilitar un gobierno de extrema derecha”

El candidato de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, en prisión preventiva por el juicio del procés, ha asegurado este viernes que su partido "no facilitará un gobierno de extrema derecha ni por acción ni por omisión", abriendo la puerta a un acuerdo de investidura del PSOE. Aún así, el presidente de ERC ha destacado que no dará ningún cheque en blanco a los socialistas, y ha confiado en conseguir una amplia mayoría de su partido para hacer posible un referéndum de autodeterminación pactado. Junqueras se ha dirigido desde la prisión de Soto del Real a los medios de comunicación, después de un año y casi cinco meses encarcelado, en una rueda de prensa por videoconferencia organizada por la Àgencia Catalana de Notícies (ACN), después de que la Junta Electoral Central permitiese al candidato de ERC realizar este acto electoral.

Junqueras ha asegurado que su partido está "a favor del diálogo, del fin de la represión, y del referéndum". Según el líder de ERC, el trabajo "incansable" para conseguir estos objetivos no tiene que ser una línea roja que, en una situación de bloqueo, permita un gobierno de extrema derecha. "No dejaremos de trabajar ni un instante por todo esto, y al mismo tiempo no facilitaremos un gobierno de extrema derecha", ha dicho el candidato de ERC.

Desde la cárcel de Soto del Real, Junqueras se ha presentado como el garante de que no prospere un gobierno de derechas, y a la vez ha avisado de que un voto útil a los socialistas para este 28-A podría abrir la puerta a un gobierno entre el PSOE y Ciudadanos. "Sería una lástima que ganasen los del 155, tenemos la oportunidad de que, por primera vez, el independentismo gane unas elecciones generales", ha dicho.

La de Junqueras tenía que ser la primera aparición ante los medios de comunicación de un político preso por la organización del referéndum del 1 de octubre. Sin embargo, la Junta Electoral Central (JEC) autorizó también a que el candidato de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, atendiera a los medios de comunicación ayer, en una rueda de prensa organizada por Efe. La JEC también ha autorizado a Junqueras a participar en otras conferencias de prensa durante esta campaña.

El máximo órgano electoral considera que no hay motivos suficientes para oponerse a estos actos electorales, siempre que no coincidan con el desarrollo del juicio en el Tribunal Supremo, y siempre que no interfieran en el funcionamiento de los centros penitenciarios.